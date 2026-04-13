Mihaela Rădulescu a rupt tăcerea cu un mesaj copleșitor despre perioada de după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a mărturisit că a fost lăsată complet singură de familia și prietenii acestuia, slăbind nu mai puțin de 12 kilograme în primele două săptămâni de coșmar, în timp ce se ocupa de toate procedurile legale.

Ultimele clipe, surprinse pe cameră

Într-o postare emoționantă pe Instagram, Mihaela a rememorat cu o precizie dureroasă ultimele momente petrecute alături de partenerul ei, fără ca ceva să prevestească tragedia. O dimineață normală, plină de gesturi de tandrețe, pe care a și filmat-o. „Am filmat toată dimineața lui din ziua aceea. Era într-o stare incredibil de bună, am luat un mic dejun perfect, am avut îmbrățișările, săruturile și râsetele noastre obișnuite pe drumul spre aerodrom. I-am făcut ice coffee-ul lui preferat, pentru drum… Am surprins pe cameră ultimul lui ‘Te iubesc’, cu zâmbetul lui minunat, chiar înainte de ultima lui decolare… O jumătate de oră mai târziu…”

Două săptămâni de coșmar și 12 kg pierdute

Dar ce a urmat a fost un adevărat haos emoțional și administrativ. Mihaela povestește că nu a dormit zile întregi și a fost nevoită să gestioneze singură proceduri extrem de complicate (într-o țară străină), de la avocați și ancheta poliției, până la două autopsii și vizite zilnice la morgă. V-ați gândit vreodată cum e să treci prin așa ceva de unul singur? Pe bune, pare un scenariu de film.

Recomandari Mihaela Rădulescu rupe tăcerea după 6 luni de durere profundă

Vedeta a mărturisit că cel mai dureros a fost abandonul total din partea familiei și apropiaților lui Felix. „În primele două săptămâni după tragedie, nu am putut dormi, am slăbit 12 kg, în timp ce trebuia să mă ocup de avocați, de ancheta poliției, de două autopsii, de vizitele zilnice la morga din Italia, unde îmi petreceam fiecare seară cu el. Ideea că era singur… și mort într-un frigider nenorocit era… te las pe tine să găsești cuvântul. Am continuat să vorbesc cu el… Am funcționat două săptămâni ca un robot, lăsată singură acolo de întreaga lui familie și de „cei mai buni” prieteni ai lui. Fiecare își trăia în felul lui șocul tragediei, știu asta…, dar nimeni dintre cei care ar fi trebuit să fie acolo pentru el nu a venit și nici nu mi-a scris să vadă dacă am nevoie de ajutor, bani, sprijin…”

Sprijinul venit de la prietenii ei

Numai că ajutorul a venit din altă parte. În contrast total cu tăcerea celor din anturajul lui Felix, prietenii apropiați ai Mihaelei și fratele ei, care a zburat special din România, i-au fost alături necondiționat. „Am primit cel mai bun sprijin emoțional de la cei mai minunați oameni – familia mea italiană. Oamenii aceștia m-au ținut în picioare doar prin faptul că au fost acolo într-o zi în care eram complet pierdută.”

Un drum de 12 ore în spatele dricului

Unul dintre cele mai grele momente descrise a fost transportul sicriului din Italia în Austria. Mihaela a povestit că a parcurs un drum de 12 ore în spatele mașinii funerare, privind neîncetat sicriul vizibil prin lunetă.

Recomandari Mihaela Rădulescu rupe tăcerea după 8 luni – cea mai întunecată perioadă din viața mea

O imagine care, fără îndoială, o va urmări mult timp.

Realitatea din spatele aparențelor

Și totuși, percepția publicului era complet diferită. O urmăritoare i-a lăsat un comentariu plin de compasiune, din care reiese că oamenii își imaginau un cu totul alt scenariu, unul în care familia lui Felix i-ar fi fost alături. „Eu m-am gândit mereu că familia lui Felix te-a ținut aproape și ați suferit, v-ați susținut acolo, împreună ca un nucleu, pentru că în tine îl regăseau pe el, iubirea lui… Ține-te cu «dinții» de amintirile acestea frumoase și dureroase și ține-i memoria vie, luptă pentru moștenirea inegalabilă pe care a lăsat-o Felix noii generații, dar și nouă, pentru dragostea asta a lui pentru viață. Noi, cei din online, vom face un zid invizibil, dar greu de trecut, în jurul tău.”

Un mesaj plin de empatie, e drept, dar care subliniază prăpastia uriașă dintre imaginea publică și realitatea dureroasă trăită de vedetă în acele zile de singurătate absolută.