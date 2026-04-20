Meryl Streep a fost surprinsă luni pe străzile din New York într-o ținută care a atras toate privirile. Actrița a adus un omagiu personajului său iconic, Miranda Priestly, purtând o pereche de pantofi roșii aprinși, o marcă înregistrată a garderobei din filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada”. Și nu orice fel de pantofi, ci o pereche care costă o mică avere.

Un look studiat în detaliu

Piesa de rezistență a fost, fără îndoială, încălțămintea. Streep a optat pentru modelul Isa 95 de la celebra casă de modă Jimmy Choo, pantofi care se vând cu 1.050 de dolari. Cu un toc sculptural specific mărcii, un decolteu adânc în formă de V și o baretă la spate, pantofii din piele cu vârf ascuțit au completat perfect ținuta monocromă.

Iar restul ansamblului, creat de stilista Micaela Erlanger, a fost la fel de spectaculos. Actrița a purtat un trenci din piele roșie până la genunchi, sub care se zărea o cămașă în dungi roșii și albe, asortată cu o pereche de pantaloni albi, relaxați. Accesoriile au inclus ochelari de soare de un roșu închis, o curea subțire din piele și o geantă neagră din piele modelul Amberley de la Mulberry. Pe deget, actrița a purtat inelul „mood orb” cu turmalină roz de la KWit (o piesă pe care a purtat-o constant pe parcursul turneului de promovare internațional).

Recomandari Meryl Streep schimba satinul verde cu un trench rosu Dolce & Gabbana in New York

Mai mult decât o simplă culoare

Dar ce se ascunde, de fapt, în spatele acestei alegeri vestimentare? Nu e doar o coincidență. Meryl Streep se află în plină campanie de promovare pentru „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, iar pantofii roșii sunt un element definitoriu pentru personajul ei, Miranda Priestly.

O alegere deloc întâmplătoare.

Până la urmă, întreaga apariție a fost un tribut adus filmului și personajului care i-a adus atâta faimă. Coafura simplă, cu părul prins într-o coadă joasă, a permis ca atenția să se concentreze exclusiv pe ținuta roșu cu alb.

Recomandari Meryl Streep dezvăluie de ce nimeni nu voia să o îmbrace la premiera din 2006

Un fir roșu în turneul de promovare

Aceasta nu este prima dată când actrița face o astfel de aluzie stilistică. Pantofii roșii au fost un laitmotiv pe tot parcursul circuitului de presă. La sfârșitul lunii martie, de exemplu, Streep a participat la o conferință în Mexico City încălțată cu o pereche de pantofi Aldo, modelul Amilie, de un roșu lucios, care costă doar 110 dolari.

În timpul verii, actrița a fost văzută la filmări purtând platforme din satin de culoare purpurie, cu vârful decupat. Ba chiar și în primul teaser pentru continuarea filmului, personajul ei apare purtând pantofi stiletto roșii Rockstud de la Valentino. Cum vine asta? E clar o strategie bine pusă la punct.

Filmul urmează să aibă premiera pe 1 mai, așa că este de așteptat ca seria aparițiilor în pantofi roșii să continue.