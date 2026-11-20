Primul magazin fizic Medicine din România s-a deschis în Mega Mall București, a anunțat pe 20 noiembrie 2026 Dorota Jasinska, directoarea de expansiune a mărcii. Cumpărătoarele pot acum să vadă și să probeze hainele în magazin, în loc să le aleagă doar de pe internet.

Medicine este o marcă poloneză de îmbrăcăminte, fondată în 2013 de frații Krzysztof și Arkadiusz Bajołek prin compania BrandBQ. Înaintea deschiderii din București, produsele sale erau disponibile în România online, inclusiv pe Answear. Deschiderea adaugă un loc în care hainele pot fi văzute înainte de cumpărare.

Unde este magazinul Medicine și care este programul centrului comercial

Magazinul este listat la etajul 1 al Mega Mall, pe bulevardul Pierre de Coubertin nr. 3-5, în Sectorul 2 al Bucureștiului. Adresa și etajul apar în fișa de localizare a magazinului, astfel încât vizitatorii nu trebuie să caute doar după numele centrului comercial.

Mega Mall afișează pentru centrul comercial programul de luni până duminică, între orele 10:00 și 22:00. Acesta este orarul centrului, nu un program publicat separat pentru Medicine. Pentru cine merge acolo anume pentru hainele mărcii, diferența rămâne relevantă mai ales în apropierea orei de închidere.

Ce se știe despre hainele, mărimile și prețurile din magazin

Medicine este o marcă de îmbrăcăminte, dar anunțul deschiderii nu precizează ce modele și mărimi se găsesc acum la etajul 1. Catalogul de pe internet nu confirmă stocul din magazinul bucureștean. O haină văzută online poate fi căutată în magazin, însă disponibilitatea ei trebuie verificată acolo.

Nici prețurile afișate online nu au fost confirmate ca prețuri la casa magazinului. Astfel, un preț de pe internet nu poate fi folosit drept sumă sigură pentru o cumpărătură făcută în Mega Mall. Informațiile despre deschidere nu precizează nici condițiile de schimb sau retur pentru hainele cumpărate în magazin; acestea pot fi cerute la casă înainte de plată.

Ce reprezintă deschiderea din București pentru marca poloneză

Medicine avea deja peste 100 de magazine în Polonia la data relatării despre deschiderea din România. În primăvara lui 2026, marca a deschis un magazin și în Slovacia. Punctul din Mega Mall este primul magazin fizic anunțat de Medicine în România.

Deschiderea din București fusese prezentată în presa locală încă din 25 octombrie 2026, înainte ca directoarea de expansiune să anunțe funcționarea magazinului. Pentru cumpărătoarele din România, schimbarea este trecerea de la oferta disponibilă numai online la o vizită într-un magazin fizic. Anunțul din 20 noiembrie nu stabilește o dată pentru un al doilea magazin în țară.