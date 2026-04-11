Sărbătorile pascale vin cu mese îmbelșugate, dar, nu de puține ori, și cu un disconfort digestiv pe măsură. Dr. Ioana, cunoscută online drept Ioana Vitamina, atrage atenția asupra exceselor și explică de ce ajungem să facem alegeri greșite în perioadele festive, oferind soluții concrete pentru a ne bucura de bucate fără probleme.

De ce ducem totul la extrem?

Prima greșeală pe care o facem este că nu avem o perspectivă nutrițională corectă asupra sărbătorilor. „Aceste evenimente sunt duse la extrem. De la câtă mâncare se gătește, care de multe ori este exagerată, până la ce cantitate se consumă, mult peste cât am mânca într-o zi obișnuită”, explică Dr. Ioana. Tendința este să ne lăsăm purtați de val, sub pretextul că „doar o viață avem și trebuie să ne bucurăm”.

Dar principala cauză a problemelor este faptul că nu conștientizăm cantitatea reală pe care o consumăm. A doua greșeală majoră o reprezintă combinațiile alimentare: alimente ultra procesate alături de grăsimi saturate, mult zahăr și, fireste, alcool. De aici și până la o vizită la camera de gardă nu mai e decât un pas.

Soluția este simplă. „Cumpătarea este varianta ideală”.

Ordinea care face diferența în farfurie

V-ați gândit vreodată că ordinea în care mâncați preparatele poate schimba complet modul în care vă simțiți după masă? Ei bine, da. Există o logică a digestiei pe care o putem respecta pentru a evita balonarea.

„Practic, pentru o masă tradițională, ordinea cea mai rezonabilă ar fi: salata/legumele mai întâi, apoi alimentele bogate în proteine precum carnea, ouăle, brânzeturile și abia după aceea sursele de carbohidrați, cum sunt pâinea, pasca, cozonacul, cartofii sau orezul”, detaliază medicul. Motivul este simplu: fibrele, proteinele și grăsimile încetinesc golirea stomacului și modifică răspunsul hormonal postprandial (adică de după masă).

Nu există o formulă universală pentru cantitate, însă regula de bază rămâne simplitatea: porții moderate și evitarea combinațiilor foarte dense caloric.

„După masă doarme-un pic”? Greșit!

Știți vorba aceea: „Fie omul cât de mic, după masă doarme-un pic”. E drept că sună bine, dar pentru sănătatea digestivă e o idee proastă. „Nu este deloc indicat să ne întindem după ce mâncăm, mai ales dacă există deja boală de reflux sau alte patologii digestive”, avertizează Dr. Ioana.

Ce e de făcut, atunci? O plimbare ușoară este cea mai bună soluție. Iar pentru a preveni din start balonarea, un sfat util este să nu ajungem foarte flămânzi la masă și să păstrăm porțiile sub control încă de la început. Mesele moderate, mestecatul lent și evitarea excesului de grăsimi, alcool sau băuturi carbogazoase sunt primele măsuri de ajutor.

Atenție la afecțiunile digestive

Pentru persoanele care suferă deja de gastrită sau reflux, mesele de sărbătoare pot fi un adevărat calvar dacă nu sunt atente. Deciziile nu trebuie luate emoțional, indiferent cât insistă rudele sau cât de mare e pofta. Porțiile mici, ritmul lent și evitarea meselor foarte grase sau târzii sunt esențiale.

În cazul refluxului, declanșatorii pot varia, dar alcoolul, băuturile carbogazoase, cafeaua sau alimentele foarte grase pot agrava simptomele. Iar în gastrită, medicul recomandă o atenție sporită la antiinflamatoarele luate fără indicație, pentru că pot irita suplimentar mucoasa gastrică.

Cum recunoști un expert fals pe TikTok?

Trăim în era informației, dar și a dezinformării. Cum facem diferența? Dr. Ioana atinge un punct sensibil, cel al creatorilor de conținut care par credibili, dar nu au pregătire specializată. „Mi-a plăcut foarte mult un trend văzut la un medic din SUA pe TikTok, unde era un video în care la întrebarea „De ce vor doctorii să devină ilnfuenceri?” răspunsul era „Pentru că influencerii încearcă să fie doctori”.”

Aici este o chestiune neasteptat de sensibilă și de adevărată.

Un profesionist real nu va oferi niciodată un sfat medical punctual într-un comentariu, pe baza unor analize povestite de cineva. E absurd și periculos. Semnalul de alarmă ar trebui să se aprindă imediat. „Oricine face afirmații absolute și senzaționale să știți că nu poate fi o sursă de încredere”, subliniază Dr. Ioana. De cele mai multe ori, acești „experți” inventează o problemă pentru a vinde o soluție-minune, care poate face mai mult rău decât bine.

Ca sfat final, Dr. Ioana dezvăluie câteva lucruri pe care nu le-ar face niciodată: nu ar mânca foarte mult pentru ca apoi să se întindă, nu ar folosi ca rutină apa cu oțet pe stomacul gol dacă ar avea reflux, nu ar combina grapefruitul cu medicamente fără a verifica interacțiunile și nu ar lua antiinflamatoare „după ureche”.