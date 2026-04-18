La 55 de ani, Mary J. Blige demonstrează că vârsta e doar un număr. Prezentă vineri, 17 aprilie 2026, în emisiunea Sherri, legendara cântăreață a uimit publicul cu o formă fizică de invidiat, purtând un costum îndrăzneț, cu un decolteu adânc, care îi punea în valoare silueta.

Rezidență la Las Vegas: My Life, My Story

Apariția artistei la talk-show-ul de zi a avut ca scop principal promovarea viitoarei sale rezidențe din Las Vegas, intitulată „My Life, My Story”. Spectacolele vor debuta oficial la Park MGM pe 1 mai 2026. Pentru emisiune, Mary a ales un costum cu model gingham, completat de un top negru și accesorii aurii care se asortau cu nasturii sacoului – cercei lungi, inele masive și o curea-lanț cu talismane.

Iubitul misterios și cheia unei relații fericite

Dar discuția a alunecat rapid spre viața personală a artistei. Deși și-a păstrat discreția în privința identității partenerului său actual, Mary J. Blige a fost mai deschisă ca niciodată în legătură cu dinamica relației lor. Gazda emisiunii, Sherri Shepherd, a întrebat-o direct: „Iubitul tău ți-a luat ceva special [de ziua ta]?”.

Râzând, cântăreața a povestit un dialog intim. „Știi, el a spus: «Iubito, ce vrei, pentru că ai totul», iar eu am spus: «Cred că te vreau doar pe tine».”

Până la urmă, ce își dorește cu adevărat artista de la un partener? V-ați gândit vreodată că rețeta poate fi atât de simplă?

„Doar consecvență, timp, onestitate și râs,” a explicat ea. „Prietenia pe primul loc este cheia. Dacă un bărbat te poate face să râzi, acela îți este prieten.”

Și a continuat pe aceeași idee, subliniind importanța comunicării mature. „Dacă treci printr-o perioadă grea, [vrei] să poți conversa despre ceea ce te frământă, nu să țipi și să urli, pentru că nu ajungem nicăieri așa.”

Lecțiile dureroase ale unui divorț de acum 10 ani

Această înțelepciune vine însă dintr-un loc dureros, marcat de divorțul de managerul ei, Martin „Kendu” Isaacs (finalizat în 2016), după o căsnicie de 13 ani. Într-un interviu acordat revistei Elle în 2022, artista a mărturisit cât de mult a afectat-o acea relație. „Nu m-am simțit frumoasă – adică pe bune, nu doar «Hei, sunt drăguță», ci să cred asta cu adevărat – până prin 2016.”

Ea a explicat și de ce. „Dacă ai fost doborâtă psihic de cineva, nu ești niciodată suficient de frumoasă. Nu ești niciodată suficient de deșteaptă. Nimic nu e vreodată suficient de bun.”

E drept că vorbele astea dor.

Numai că, în timp, artista a învățat să se vindece. Într-un alt interviu cu Sherri Shepherd, din 2024, Blige a vorbit despre iertare cu o sinceritate brutală: „Ce am învățat este că iertarea a fost pentru mine. Așa că scuzați-mă când spun asta: «La naiba cu ei».”

Iar lecțiile nu s-au oprit aici. Revenind la prezent, în cea mai recentă apariție, Mary a concluzionat discuția despre relații cu o declarație puternică, care rezumă perfect maturitatea sa de acum. „Am învățat multe în anii mei, oameni buni. Dacă [partenerul meu și cu mine] nu putem discuta, dacă dragostea noastră nu ne aduce înapoi la prietenie, atunci nu avem o relație.”