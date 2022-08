Cum arata Gabriela Cristea nemachiata. Vedeta s-a pozat fara filtre, la 47 de ani: „Asta sunt eu!”

Multi s-au intrebat cum arata, de fapt, Gabriela Cristea nemachiata. Sotia lui Tavi Clonda a fost adesea acuzata ca isi editeaza mult prea mult fotografiile de pe retelele de socializare. De data aceasta, indragita prezentatoare a decis sa le arate tuturor o imagine in care nu a editat nimic, nu a aplicat filtre si nu are niciun strop de machiaj.

Este una dintre cele mai iubite vedete de televiziune din Romania. Are in spate o cariera de succes, iar in viata personala i s-a indeplinit marele vis de a deveni mama. Cu toate acestea, chiar si pe ea o mai afecteaza uneori mesajele rautacioase venite din partea urmaritorilor din mediul online.

Cum arata Gabriela Cristea nemachiata?

De data aceasta, prezentatoarea de televiziune le-a dat peste nas criticilor sai. S-a fotografiat complet naturala, a postat un mesaj pe contul ei de Instagram, iar reactiile pozitive nu au intarziat sa apara.

„47…tot ce am trait pana acum mi-a marcat sufletul dar am incercat sa nu imi asez problemele pe față. Recunosc, nu am fost atat de atenta cu tenul meu; putine creme, mult bronz, cateva riduri in coltul ochiului de la mult râs si mult machiaj. Dar asta sunt eu, cu tenul uscat, cativa (mai multi) pistrui dobanditi de la soare si…cu mult curaj”, este mesajul transmis de Gabriela Cristea, pe contul ei de Instagram.

Asa arata Gabriela Cristea, complet naturala. Sursa foto: Instagram

Fanii ei au reactionat rapid si au apreciat gestul vedetei. De asemenea, au tinut sa o felicite pentru modul extraordinar in care arata chiar si fara strop de machiaj.

„Esti o femeie superba, cu sau fara machiaj. Oricum frumusetea e trecatoare”, „Ce bine arati!”, „Sa nu te jenezi niciodata de riduri”, „Esti superba si fara machiaj. Imperfectiunile fac parte din viata noastra”, sunt doar cateva dintre mesajele primite de Gabriela Cristea pe Instagram.

