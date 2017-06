Ce trebuie sa stii despre sanatatea dentara a copiilor

Sanatatea dintilor depinde de alimentatie (proteine, minerale, vitamine), secretia hormonilor tiroidieni si igiena cavitatii bucale.

Dintii de lapte se formeaza in timpul sarcinii, erup in jurul varstei de 6 luni pe arcada inferioara intai, incisivii centrali, apoi arcada superioada.

Cei 20 dinti de lapte apar pana la varsta de 3 ani si ordinea in care erup poate varia de la un copil la altul.

Cand dintii de lapte sunt bine ingrijiti si dintii permanenti vor creste in gingii sanatoase. Dintii de lapte incep sa cada in jurul varstei de 6 ani si primii dinti permanenti care apar sunt incisivii din partea inferioara a arcadei.

La varsta scolara sunt destul de frecvente problemele cu dintii strambi care trebuie corectati cu ajutorul aparatului dentar fara intarziere. Sunt si cazuri in care aparatele dentare pot fi recomandate inainte de eruptia dintilor permanenti, cand medicul ortodont estimeaza ca dintii permananti nu vor incapea pe arcada.

Dantura se schimba in continuare pana la 21 de ani, 25 de ani in cazul maselelor de minte. Dintii permanenti sunt in numar de 28 si ajung la 32 daca includem maselele de minte.

Se spune ca in primii 7 ani parintii ar trebuie sa le spele dintii copiilor pentru ca pana la aceasta varsta copiii nu reusesc sa-si perieze corect dintii. Trebuie insa invatati cum se face si lasati sa incerce si sa se joace la inceput, apoi sa exerseze si sa-si perfectioneze tehnica.

Principala metoda de prevenire a cariilor este periajul dentar. La varsta de 4-5 ani ar trebui sa se spele singuri pe dinti, de doua ori pe zi, dimineata si seara, de preferat supravegheati de un adult care se asigura de corectitudinea periajului.

O alta medota de prevenire a cariilor consta in sigilarea dentilor permanenti imediat dupa eruptia lor, inainte de aparitia unei carii, pentru a impiedica patrunderea alimentelor in locurile greu accesibile periutei.

Sigilarea consta in aplicarea unei paste care umple santurile dentare si acopera dintii protejand de actiunea acida a bacteriilor. Bacteriile interactioneaza cu zaharul din alimente si formeaza un acid care topeste smaltul dur al dintilor. Fluorul este element important ce intareste smaltul dentar, protejand importriva cariilor. De aceea trebuie discutat cu medicul stomatolog despre fluorizari locale ale dintilor si consumul alimentelor cu continut de fluor (apa bogata in fluor, ceai, guma de mestecat).

SFATUL MEDICULUI

Sigilarea dintilor

Dintii permanenti laterali, cunoscuti ca “masele”, au un relief foarte accentuat in momentul in care erup. Santurile si gropitele arata ca niste vai adanci, in care sunt retinute resturile alimentare, uneori invizibile cu ochiul liber. Aceste resturi alimentare pot fi indepartate cu periuta si pasta, sau cu alte metode adjuvante cum ar fi apa de gura sau guma de mestecat. Daca nu sunt indepartate dintre ditnit, resturile alimentare pot determina aparitia cariilor uneori foarte devreme, imediat dupa aparitia dintilor pe arcada.

Sigilarea consta in demineralizarea suprafetei maselelor cu un acid si aplicarea unui material fluid care patrunde in santuri si gropite, acoperindu-le complet. Astfel, microbii nu mai patrund in aceste locuri si, ca urmare, nu se mai formeaza carii.

Aceasta metoda este recomandata copiilor cu varste intre 6 si 9 anisori, cand se va sigila primul molar definitiv si intre 11 si 14 ani, pentru cel de-al doilea molar permanent. Bineinteles, si dintisorii de lapte pot fi sigilati, mai ales cand relieful lor este foarte accentuat. Copilul trebuie sa viziteze cabinetul dentar periodic, o data la sase luni, pentru a se verifica sigilarea.

Sigilarea dintilor reprezinta una dintre metodele de prevenire a cariei dentare, alaturi de florizare, igiena zilnica realizata cu periuta si pasta de dinti si cu mijloacele auxiliare: apa de gura, ata dentara si guma de mestecat fara zahar, care contine o substabta carioprotectoare numita xylitol.

Daca esti cu copilul tau in parc si acesta vrea o gustare, sau daca merge la gradinita sau la scoala si consuma alimente sau bauturi fara a –si putea peria dintii ulterior, ofera-i guma de mestecat fara zahar pentru copii.

Gustul placut al gumei de mestacat fara zahar o va transforma intr-un desert, iar aciditatea produsa de resturile alimentare va fi neutralizata.

