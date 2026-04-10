Casa pariziană Diptyque, responsabilă în mare parte pentru obsesia noastră colectivă pentru parfumurile de lux, anunță o schimbare majoră pentru 2026. După un proces de dezvoltare de peste trei ani, celebra sa lumânare clasică a fost reinventată. Iar pentru prima dată în istoria brandului, aceasta devine reîncărcabilă, fiind concepută pentru a prelungi durata de viață a emblematicului recipient de sticlă.

O mișcare eco-conștientă

Zece dintre cele mai emblematice parfumuri ale mărcii vor fi în curând disponibile sub formă de rezerve. Cum vine asta, mai exact? Totul se datorează PaperFoam, un material bio-sintetic și reciclabil ce conține fibre de celuloză (similare celor folosite la hârtie). Dar nu e doar o victorie pentru estetica locuinței tale.

Brandul notează că, de la prima reumplere, simpla păstrare a recipientului reduce amprenta de carbon a lumânării cu aproximativ 22%. Pentru a accentua și mai mult trecerea spre sustenabilitate, recipientele au un nou design care reduce greutatea sticlei cu 10%.

Un design subtil actualizat

V-ați gândit vreodată că designul acesta nu s-a schimbat din 1963? Ei bine, acum a venit momentul. Designerul franco-elvețian Julie Richoz a primit misiunea de a aduce un suflu nou, marcând prima reproiectare a lumânării iconice de la debutul său. Richoz a ajustat subtil contururile, adăugând o nervură ovală de sticlă care oglindește forma faimoasei etichete.

Și eticheta a fost modificată. Deși păstrează aspectul monocrom creat de co-fondatorul Desmond Knox-Leet, literele au acum o prezență mai asertivă, tactilă. Literele dansatoare, semnătura brandului, rămân însă la locul lor, e drept.

Cinci parfumuri noi în 2026

Diptyque își extinde și biblioteca de parfumuri cu cinci noi creații pentru 2026. Noile arome, dezvoltate de parfumierii Alexandra Carlin și Olivia Giacobetti, introduc materii prime inedite în ierbarul de miresme al casei. Lista include Café, o evocare fidelă a boabelor proaspăt măcinate, și Ortie, care surprinde prospețimea apoasă a urzicilor. Pe listă se mai află Sésame Noir, un amestec adictiv de note prăjite și lemn, alături de aroma acidulată și fructată de Rhubarbe.

O surpriză aparte.

Parfumul complex de frunze de Shiso, care va fi disponibil exclusiv în buticurile Diptyque.

Când și unde le găsim?

Recipientele reproiectate și cele cinci parfumuri noi se lansează pe 16 aprilie 2026. Vor fi disponibile atât în buticurile Diptyque, cât și online, pe diptyqueparis.com.

Numai că pentru rezerve va trebui să mai așteptăm puțin. Inserțiile de reumplere pentru cele zece arome clasice vor sosi abia în toamna anului 2026.