Tot mai multe femei renunță la vopseaua de păr agresivă și aleg să-și integreze firele albe într-un look natural, fără vizite lunare la salon pentru retuș. Noul trend se numește „gray blending” și schimbă complet perspectiva asupra părului cărunt, transformându-l dintr-o „problemă” într-un atu de stil.

O nouă filosofie a culorii

Să fim serioși, standardele de frumusețe au promovat mult timp o imagine nerealistă, cu piele perfect întinsă și păr fără niciun fir alb. Iar acum, părul pare să fie în fruntea mișcării de revoltă. Tehnica de „gray blending” nu mai tratează firele albe ca pe un defect ce trebuie acoperit complet. Din contră, le pune în valoare.

„Gray blending mută conversația de la a ascunde la a lucra cu ceea ce ai”, explică hairstylistul Vipul Chudasama. Acesta adaugă: „Din experiența mea, clientele de astăzi nu întreabă «Cum acopăr asta?», ci mai degrabă «Cum pot face ca acest lucru să arate natural și frumos?»”.

Recomandari Fillerul de 100.000 de dolari din cadavre umane creează liste de așteptare

Ideea este confirmată și de Sonia Presswala de la Looks Salon. „Părul cărunt a fost întotdeauna o «problemă» pe care femeile trebuiau să o corecteze, de obicei cu o vopsea cu acoperire totală care ștergea fiecare șuviță argintie”, spune ea. „Tehnica de gray blending integrează șuvițele argintii cu șuvițe mai deschise, șuvițe mai închise sau gloss-uri tonale, permițându-le să coexiste cu secțiunile vopsite.”

Nu doar pentru femeile de 40+

V-ați gândit vreodată cine sunt clientele acestui trend? E drept că, la prima vedere, am tinde să credem că este vorba doar de o anumită categorie de vârstă. Presswala confirmă că majoritatea clientelor care își îmbrățișează părul cărunt natural au în jur de 40 și 50 de ani, fiind în mare parte femei obosite de ciclul constant al retușării rădăcinilor.

Numai că lucrurile stau puțin diferit. Florian Hurel, proprietarul unui salon ce-i poartă numele, susține că până și femeile de 20 și 30 de ani adoptă această schimbare. „Pentru multe dintre ele, acest lucru vine dintr-un sentiment de încredere și o mentalitate ușor rebelă”, declară Hurel. „Un sentiment că nu vor să fie legate de ciclul vopsirii constante, al revopsirii sau al utilizării substanțelor chimice pe păr atât de devreme.”

Recomandari Machiajul din Euphoria sezonul 3 devine feral si renunta la sclipici

Cum funcționează tehnica

Pentru cineva care face tranziția de la părul vopsit la firele naturale, obiectivul principal este estomparea liniei de demarcație dintre părul colorat anterior și noile rădăcini. Atunci când firele albe par nenaturale, este fie din cauza acelei linii dure, fie pentru că tonul pare tern, în loc să reflecte lumina. Secretul stă în plasarea strategică a culorii (un detaliu adesea subestimat).

„Gray blending necesită o plasare atentă a culorii”, explică Swati Gupta de la Bodycraft Salon. „Stiliștii adaugă adesea șuvițe în tonuri de alb, șuvițe discrete mai închise la culoare sau tonuri translucide de gri pentru a oferi profunzime culorii, în loc să o facă să pară plată. Ideea este de a crea un amestec în care firele cărunte se așază natural printre restul părului.”

Un proces mai complex decât pare

Pe bune, nu e chiar așa simplu cum sună. Ceea ce este adesea subestimat este complexitatea procesului.

Recomandari Google explică ce face cu datele tale și îți oferă două opțiuni clare

Răbdarea este cheia.

„Rareori este o transformare peste noapte; uneori părul trebuie deschis cu câteva niveluri pentru a se potrivi cu tonul de gri, ceea ce nu este întotdeauna ușor sau recomandabil”, adaugă Gupta. Iar din acest motiv, procesul implică adesea tehnici de amestecare treptată, care permit părului să crească natural, reducând în același timp contrastul vizibil dintre vechea culoare și noile rădăcini.