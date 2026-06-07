Știi momentele acelea în care te oprești din agitația zilnică doar ca să îți suni mama? Exact o astfel de emoție a împărtășit recent familia Andreei Esca. Lucia Esca a împlinit respectabila vârstă de 85 de ani, iar rețelele de socializare s-au umplut rapid de mesaje pline de iubire din partea fiicei și nepoatei sale.

Dincolo de urările clasice pe care le vedem zilnic online, povestea Luciei Esca ne atinge o coardă sensibilă. Noi, femeile, ne regăsim adesea în aceste figuri materne puternice care au știut să își păstreze demnitatea și feminitatea indiferent de greutățile prin care au trecut. Iar asta ne face să ne întrebăm cum reușeau ele să fie mereu impecabile, în timp ce noi abia găsim timp pentru un machiaj rapid dimineața înainte să fugim spre birou.

Visul interzis și anii petrecuți în spital

Povestea ei de viață nu a fost deloc una simplă. Deși mulți o comparau în tinerețe cu celebra Brigitte Bardot datorită frumuseții ei incontestabile, destinul a dus-o pe alt drum. Așa cum am citit într-un material publicat recent de Click, mama prezentatoarei TV a lucrat ca asistentă medicală la Institutul Oncologic Fundeni. Numai că visul ei adevărat era cu totul altul.

„Ar fi vrut să fie actriță și i-ar fi reușit de minune (de altfel, toți Gemenii ar trebui să fie pe o scenă), dar pentru că tatăl ei a fost deținut politic, nu a avut voie să-și urmeze pasiunea.” – Andreea Esca, Prezentatoare TV

Și totuși, eleganța nu a părăsit-o niciodată. Andreea povestea la un moment dat că mama ei stătea chiar și câte opt ore în picioare, pe tocuri, în sala de operație, atentă mereu la imaginea ei.

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De câte ori nu ne-am plâns noi de pantofii incomozi după doar o oră de stat la o ședință?

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Generații unite prin iubire

Relația extrem de strânsă dintre generații s-a văzut clar și în mesajele transmise de ziua ei. Andreea a postat o fotografie adorabilă alături de sărbătorită, însoțită de cuvintele: „La mulți ani celei mai șmechere! Te iubesc și îți mulțumesc! Mama”. Dar nici nepoata ei nu s-a lăsat mai prejos. Alexia Eram a demonstrat încă o dată cât de apropiată este de bunica ei, femeia care a alergat cu ea în brațe chiar și la 60 de ani.

„La mulți ani, MAMINA MEA! Te iubesc la nebunia infinitului și îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru noi!” – Alexia Eram, Creator de conținut

Până la urmă, frumusețea unei familii stă exact în aceste legături invizibile, dar incredibil de puternice. Urmează probabil o petrecere restrânsă în familie, unde fetele o vor sărbători așa cum merită, amintindu-ne tuturor că eleganța și iubirea se învață acasă.