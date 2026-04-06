Când am verificat mesajele de pe TikTok ale fiicei mele de 10 ani la începutul lui februarie 2026, mă așteptam să găsesc obișnuitul amestec de provocări de dans, glume de la școală și clipuri anime. În schimb, am văzut un străin care o întreba: „Îți plac copiii?”. Ea i-a răspuns străinului: „Nu sunt o MAP.” Nu auzisem niciodată termenul. Când am întrebat-o ce înseamnă „MAP”, a răspuns simplu că este prescurtarea de la „minor-attracted person” (persoană atrasă de minori).

În acel moment, am realizat ceva tulburător, dar important: „copiii întâlnesc limbajul codificat online cu mult înainte ca mulți părinți să știe măcar că există.”

Ce este acest limbaj codificat

Termenul MAP apare în literatura academică legată de politicile de protecție a copilului și în spații online precum forumuri, comunități Reddit și grupuri de nișă. Numai că rămâne complet necunoscut majorității părinților. Organizații de fact-checking precum Snopes au abordat termenul în mod repetat, tocmai pentru că apare des fără nicio explicație.

MAP există într-un ecosistem mai larg de eufemisme și referințe codificate. Recunoașterea timpurie a acestor termeni poate ajuta părinții să identifice interacțiuni potențial periculoase. V-ați gândit vreodată câte astfel de conversații au loc chiar acum?

Dicționarul termenilor pe care trebuie să-i știi

Părinții și copiii lor pot vedea sau auzi acești termeni pe aplicații și site-uri populare precum TikTok, YouTube, Instagram, Discord și Reddit. Hai să vedem care sunt cei mai comuni:

NOMAP/Non-offending MAP și Anti contact MAP: Etichete folosite de persoanele care se identifică drept atrase de minori și susțin că nu acționează în baza atracției lor, dar caută legitimitate sau o comunitate.

764, sau 7 6 4: Un cod numeric utilizat pe anumite forumuri, inclusiv pe fire de discuție de nișă de pe Reddit, pentru a semnala atracția față de minori fără a folosi un limbaj explicit.

Age of Attraction, sau AOA: Un termen folosit de MAP pentru a-și transmite preferința de vârstă – care de obicei începe de la 11 ani.

Adult-Minor Sexual Contact, sau AMSC: Un termen folosit de persoanele care cred că minorii ar trebui să aibă autonomie sexuală și pot decide dacă doresc să se angajeze în activități sexuale cu un adult – o poziție respinsă pe scară largă de experții în protecția copilului.

Adult Friend și Young Friend, sau AF/YF: Identifică persoanele care se află în relații de tip MAP.

De ce copiii află primii

Copiii și adolescenții petrec o cantitate substanțială de timp online. Un sondaj din 2025 al Pew Research Center a constatat că aproximativ 1 din 5 adolescenți americani spun că sunt pe platforme precum TikTok și YouTube „aproape constant”.

Tinerii sunt clar de buni la a înțelege sensul din context. Ei observă tonul, repetiția și modul în care reacționează ceilalți. Poate că nu înțeleg pe deplin de unde provine un termen, dar înțeleg cum funcționează social. Jurnaliștii și lingviștii descriu acest fenomen drept „algospeak” (un limbaj modelat mai degrabă de algoritmi decât de claritate). Iar adulții, în schimb, întâlnesc acești termeni abia după ce se întâmplă ceva alarmant.

Cum sunt păcălite sistemele de moderare

Majoritatea platformelor de social media se bazează pe sisteme automate de moderare. Acestea sunt eficiente la prinderea cuvintelor explicite, dar nu și a celor codificate. Cercetările arată că interacțiunile dăunătoare urmează o progresie previzibilă: mai întâi se folosesc eufemisme („MAP” în loc de „pedofil”), apoi coduri numerice precum „764” sau combinații de emoji. Unii chiar încorporează termenii în meme-uri, glume sau comentarii ironice pentru a face limbajul periculos să pară inofensiv. E drept că folosesc și camuflaj estetic, adică avatare anime, scheme de culori pastelate sau nume de utilizator drăguțe pentru a părea prietenoși cu tinerii. Conversațiile sunt apoi mutate în mesaje private, iar când un cont este semnalat, altul apare rapid în loc.

Conștientizarea, nu alarma, este un instrument puternic.

Studiile arată că tinerii care înțeleg că nu datorează străinilor politețe, detalii personale sau o conversație continuă sunt mai puțin vulnerabili la manipulare. Părinții pot exersa cu ei răspunsuri simple, precum „Nu vreau să vorbesc despre asta”, „Te blochez” sau „Mă deconectez acum”, pentru a reduce ezitarea în fața unei interacțiuni incomode.