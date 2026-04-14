Lidia Buble l-a dat în judecată pe fostul ei partener, Răzvan Simion, la șase ani de la despărțirea lor. Artista îl acuză pe prezentatorul TV de lipsă de transparență în gestionarea contractelor sale din perioada în care formau un cuplu, iar disputa a ajuns acum pe masa judecătorilor.

De la „îi redau libertatea” la sala de judecată

În 2020, Răzvan Simion anunța despărțirea de Lidia Buble printr-un mesaj ce părea să încheie elegant o relație de cinci ani. „Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine… îi redau libertatea”, spunea el atunci. Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze. Iar acum, la șase ani distanță, lucrurile stau complet diferit, foștii parteneri fiind adversari într-un proces complicat ce vizează administrarea banilor artistei.

Artista acuză: contracte ținute la secret

Lidia Buble a deschis proces atât împotriva lui Răzvan Simion, ca persoană fizică, cât și a firmei acestuia, Vânătorii de Zmeie SRL. Prin intermediul avocatului, cântăreața susține că nu a văzut niciodată documentele semnate în numele ei, deși a prestat toate serviciile.

„Reclamanta prin avocat dând lămuriri instanţei arată că între reclamantă şi pârâtul persoană fizică relaţia nu a fost una pur profesională, aceştia au fost parteneri de cuplu câtiva ani buni şi în această calitate au luat decizia de a colabora şi pe plan profesional. Contractele pentru publicitate nu ştie exact de cine au fost semnate pentru că ele nu au ajuns fizic niciodată la reclamantă, aceasta a prestat serviciile şi a participat la campaniile respective fără ca documentele în sine să îi fie puse la dispoziţie de către pârâtul persoană fizică.”

Apărarea artistei merge mai departe, subliniind că practica industriei este ca artistul să semneze în nume propriu. „Cel mai probabil, aşa cum este practica întregii industrii, sunt semnate de ea în nume propriu prin reprezentant, aşa cum este semnat şi contractul cu Cat Music… şansele ca aceste contracte să fie încheiate pe persoană fizică, statistic vorbind sunt de 99,99 %. Revine şi arată că acele contracte la care face referire nu au ajuns niciodată la reclamantă nici măcar în copie.”

Replica lui Răzvan Simion: „Contractele s-au derulat prin firma ei”

De cealaltă parte, Răzvan Simion neagă ferm acuzațiile. Prezentatorul TV susține că toate colaborările comerciale ale Lidiei Buble s-au desfășurat, de fapt, prin firma artistei, nu prin a sa.

Avocatul său a precizat în instanță: „Pârâţii prin avocat, precizează că aşa cum a arătat şi prin întâmpinare contractele încheiate cu Cafe #######, Disney şi H&M, s-au derulat de reclamantă prin intermediul firmei acesteia ##### ##### ### SRL, aceasta încasând sumele de bani în mod direct.”

Mai mult, pentru a-și susține punctul de vedere, avocatul lui Simion a depus la dosar și documente suplimentare. „Depun la dosar anexe ale contractelor de coproductie nr. 11711 din data de 02.10.2017, pe care susţine că le-a obţinut din contabilitatea pârâtei. Acelaşi contract cu acelaşi număr este depus şi de către reclamantă, cu semnătura părţilor contractante, dar fără anexe…”

O situație complicată, pe bune.

Expertiză contabilă vs. evidențe „generale”

Pentru a face lumină, Lidia Buble a cerut o expertiză contabilă. Scopul este să se stabilească exact ce sume a încasat firma lui Răzvan Simion (Vânătorii de Zmeie SRL) în numele ei, începând cu anul 2017.

Numai că replica prezentatorului complică și mai mult lucrurile. El afirmă că nu deține o evidență detaliată pentru fiecare proiect în parte, ci doar niște centralizări generale ale cheltuielilor. Dar stai puțin, cum poți gestiona cariera unui artist de top fără o contabilitate la virgulă? Asta este, până la urmă, întrebarea la care judecătorii vor trebui să găsească un răspuns.