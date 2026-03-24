Lainey Wilson a combinat stilul său vestic emblematic cu opulența modernă la premiera mondială a specialului Disney+ „Hannah Montana 20th Anniversary Special”. Evenimentul a avut loc luni seară în Los Angeles, iar cântăreața a ales o creație spectaculoasă semnată de designerul libanez Zuhair Murad, din colecția ready-to-wear de primăvară 2026.

O apariție spectaculoasă

Artista a purtat o salopetă neagră, transparentă, complet brodată cu mărgele. Creația cu guler înalt și mâneci evazate a fost proiectată cu linii sinuoase ample peste materialul de bază transparent. Mici paiete și cristale au fost aplicate cu migală pe întreaga salopetă, care a avut o siluetă predominant mulată. Sub piesa de rezistență, Lainey a purtat un top negru tip bandeau și o pereche de pantaloni scurți cu talie înaltă.

Mâneci evazate exagerat au dat salopetei o notă maximalistă, adăugând dramatism și profunzime întregului look.

De la cizme de cowboy la pantofi stiletto

Și pentru a completa ținuta, Wilson a renunțat la cizmele sale obișnuite de cowboy. E drept că ne-a obișnuit cu ele. De data aceasta, a optat pentru o pereche de pantofi negri cu toc și vârf ascuțit. A purtat, si, cercei statement din argint și negru, iar părul a fost strâns la spate, cu câteva șuvițe lăsate libere pentru a-i încadra fața și a pune în valoare bijuteriile. V-ați fi imaginat-o fără cizmele ei iconice?

Moda ca o declarație

Nu este prima dată când artista găsește modalități creative de a îmbina stilul său vestic cu piese de designer. De-a lungul anilor, a purtat creații semnate de Gaurav Gupta și Rahul Mishra, printre alții. Într-un interviu acordat înainte de a găzdui Premiile CMA 2025, Wilson a explicat viziunea sa.

„Înainte să deschid gura, hainele mele spun ceva. Îmi place să folosesc moda pentru a aduce muzica la viață, fie că este vorba de un detaliu care face aluzie la capitolul în care mă aflu sau de un look care dă tonul unui moment”, a declarat cântăreața.

Stilul personal, transpus în afaceri

Dragostea artistei pentru modă s-a concretizat și în colaborări cu branduri precum Wrangler. Ba chiar și-a lansat propria linie de cizme – Golden West, care a lansat recent un nou model (un omagiu adus statului ei natal, Louisiana). Pe bune, stilul ei este inconfundabil.

Evenimentul la care a participat, „Hannah Montana 20th Anniversary Special”, o urmărește pe Miley Cyrus, cea care a dat viață personajului pe Disney Channel în 2006, în timp ce reflectează asupra celor 20 de ani de la lansarea serialului. Producția include interviuri, imagini de arhivă și momente inedite, fiind deja disponibilă pentru streaming pe Disney+.