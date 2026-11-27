Kolor, marca de modă fondată de Junichi Abe, pregătește împreună cu Zara o colecție pentru femei, bărbați și copii, cu lansare globală anunțată pentru 3 decembrie 2026. Taro Horiuchi, directorul de creație al Kolor, a făcut anunțul, iar hainele pentru copii vor fi o premieră pentru marcă.

Pentru cumpărătorii din România, lansarea globală nu înseamnă încă o vânzare confirmată aici. La 27 noiembrie, Kolor nu apărea între colaborările afișate pe site-ul Zara România, iar prețurile în lei și magazinele participante nu erau anunțate.

Pe 2 decembrie este programată o prezentare temporară a colecției la Tokyo. Lansarea de a doua zi va fi prima colaborare globală anunțată de Kolor de când Horiuchi a preluat conducerea creației, în 2025.

Ce se știe despre vânzarea în România

Nu este confirmat dacă articolele Kolor x Zara vor putea fi cumpărate în România pe 3 decembrie, nici online, nici în magazine. Zara România nu afișa colecția pe pagina consultată la 27 noiembrie, înaintea lansării anunțate.

Lista pieselor pentru femei, mărimile și prețurile în lei nu au fost anunțate. Nu sunt cunoscute nici eventualele condiții de acces sau limite de stoc pentru piața locală. Prețurile afișate în magazinul Kolor privesc hainele obișnuite ale mărcii, nu această colaborare cu Zara.

Ce a spus designerul despre haine

Horiuchi a numit proiectul „World Uniform”. El spune că ideea este să pornească de la haine obișnuite și să le schimbe prin detalii, păstrându-le potrivite pentru purtarea de zi cu zi. Colecția este anunțată pentru femei, bărbați și copii, dar piesele nu au fost descrise pe rând.

Designerul spune că țesăturile și viteza de producție ale Zara au ajutat Kolor să realizeze haine pe care nu le-ar fi putut produce singură. Acestea sunt aprecierile lui despre colaborare, nu o măsurare independentă a calității articolelor.

Prima colecție Kolor creată sub conducerea lui Horiuchi a fost lansată în magazine la 17 ianuarie 2026, potrivit unui comunicat distribuit de Coronet. Acolo, hainele mărcii sunt descrise prin combinații între croitorie, elemente sport și alte stiluri. Comunicatul privește colecția obișnuită Kolor, nu arată ce piese vor fi vândute prin Zara.

Care sunt regulile generale de retur la Zara România

Politica Zara România consultată la 27 noiembrie prevede 30 de zile pentru retur: termenul curge de la expedierea comenzii online sau de la cumpărarea din magazin. Articolele trebuie să fie în starea inițială și să păstreze etichetele.

Returnarea într-un magazin Zara este gratuită.

Ridicarea returului de la domiciliu costă 19 lei.

Returnarea la un punct de livrare costă 14,90 lei.

Acestea sunt regulile generale afișate de Zara România. Pentru colecția Kolor x Zara nu au fost anunțate condiții speciale de retur.