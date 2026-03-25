Khloé Kardashian și Fabletics își reunesc forțele pentru o nouă colecție și o campanie ce pune în prim-plan sutienul PureLuxe Push-up. Pe lângă primul sutien de acest fel al brandului de haine sport, noua linie include o varietate de piese activewear. Colecția va fi disponibilă de vineri, atât pe site-ul oficial Fabletics, cât și în magazinele fizice.

Un sutien „ca o a doua piele”

V-ați întrebat vreodată cum arată sutienul perfect? Khloé Kardashian pare să fi găsit răspunsul. „Femeile de pretutindeni se pot regăsi în sentimentul acela când ți-ai găsit sutienul preferat – cel care se mulează ca o a doua piele, te susține și te ridică în toate locurile potrivite și îți dă puterea să te simți sexy și încrezătoare în același timp,” a declarat Khloé în exclusivitate.

Iar vedeta nu s-a oprit aici. Ea a adăugat că noul produs bifează toate aceste calități. „Noul sutien PureLuxe Push-Up de la Fabletics face exact asta și abia aștept ca toată lumea să-l iubească la fel de mult ca mine.”

Ce conține colecția de 21 de piese

Dincolo de piesa de rezistență, colecția este formată din 21 de articole vestimentare confortabile, perfecte pentru sezonul de primăvară. Paleta de culori variază de la tonuri neutre la accente de culoare vibrante. Printre produse se numără colanți, maiouri, o jachetă, pantaloni de trening, pantaloni sport, un tricou scurt tip baby T-shirt, un pulover scurt și o bustieră.

Și pentru că incluziunea a fost un element cheie, mărimile disponibile variază de la XXS la 4X.

Prețurile spun totul.

Acestea sunt cuprinse între 54,95 și 129,95 de dolari (pentru clienții care nu au abonament).

Promisiunea Fabletics: confort și încredere

Reprezentanții brandului susțin că inovația stă la baza noului produs. Până la urmă, despre asta e vorba. „Noul sutien PureLuxe Push-Up redefinește ceea ce poate fi un sutien push-up – demonstrând că nu trebuie să sacrifici confortul și potrivirea pentru a te simți sexy, ridicată și susținută,” a explicat Kate Williams, vicepreședinte de design pentru femei la Fabletics.

Se pare că s-a lucrat intens la detalii pentru a evita orice disconfort. „Conceput pentru un plus de încredere suprem, am făcut tot posibilul pentru a ne asigura că deplasarea și alunecarea sunt de domeniul trecutului, pentru a oferi o potrivire fără efort, cu confort pe tot parcursul zilei, care te ajută să te simți cel mai bine. Și nu există nimeni mai potrivit să-l testeze decât Khloé!”

Un parteneriat început în 2023

Colaborarea dintre Khloé Kardashian și Fabletics nu este deloc nouă. Parteneriatul dintre vedetă și brandul de haine sport a început în septembrie 2023, iar de atunci Khloé a fost imaginea mai multor colecții și campanii.

Înainte de această colecție care evidențiază sutienul PureLuxe Push-up, Kardashian a apărut în campania pentru o colecție-capsulă inspirată de călătorii, care a debutat în septembrie 2025.