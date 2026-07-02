Khloe Kardashian a anunțat pe 1 iulie lansarea noului său parfum, XO BLUE. Pentru publicul din Europa, produsul va fi vândut exclusiv prin Douglas Cosmetics. Dacă urmăriți lansarea, acesta este retailerul la care trebuie să fiți atenți în perioada următoare.

Khloe Kardashian a făcut anunțul printr-o fotografie publicată pe Instagram, în care apare alături de sticla parfumului. Imaginea a circulat rapid, atât datorită produsului, cât și stilizării campaniei: o rochie albastru-ciel, mulată și complet udă, care devine ușor semi-transparentă.

În aceeași apariție, rochia are un decolteu accentuat și un decupaj lateral adânc ce îi lasă spatele la vedere. Materialul este strâns în pliuri drapate peste șolduri și picioare. Sticla XO BLUE, geometrică și din sticlă cristalină, este așezată pe șoldul său inferior și prinde lumina ca un accesoriu în sine. Părul, lung și ondulat, este coafat în bucle tip „coadă de sirenă”, în linia acelui wet look de vară pe care îl vedeți tot mai des în campaniile de beauty.

Foto: Instagram/Khloe Kardashian

Exclusivitatea Douglas, o miză comercială importantă

Informația practică importantă este aceasta: XO BLUE nu a fost anunțat pentru vânzare largă, ci exclusiv prin Douglas Cosmetics în toată Europa. Aceasta înseamnă o distribuție controlată, cu vizibilitate mare într-un singur lanț. O astfel de mișcare ajută atât brandul de celebritate, cât și retailerul care îl expune.

Khloe Kardashian a scris chiar ea, potrivit Thefashionspot:

Tradus în limbaj de shopping, acest lucru vă oferă și un filtru util. Dacă doriți să verificați disponibilitatea, căutați direct la Douglas Cosmetics; nu pierdeți timp pe alte site-uri sau în alte magazine. Nu au fost anunțate încă, în informațiile publice de până acum, detalii despre preț, notele parfumului, data exactă la care intră în magazinele Douglas Cosmetics sau o eventuală gamă completă cu loțiuni de corp ori geluri de duș.

Campania vinde o stare de spirit, nu doar un parfum

Fotografia aleasă pentru lansare spune multe despre felul în care vedetele își creează produsele de lifestyle. Aici este vorba despre o atmosferă clară: apă, lumină, albastru, piele bronzată, păr cu textură umedă. Dacă vă place să vă inspirați din astfel de campanii pentru stilizare, mesajul vizual este foarte coerent.

Chiar dacă nu cumpărați parfumul din prima, trendul de beauty poate fi transpus ușor în viața reală. Wet look-ul din campanie se poate adapta într-o variantă purtabilă cu bucle lejere, un gel de styling folosit doar pe lungimi și un machiaj luminos, cu piele fresh. La capitolul haine, ideea nu este rochia transparentă de campanie, ci nuanța aceea albastru-ciel intens, care poate funcționa foarte bine într-o rochie simplă de vacanță sau într-un top satinat de seară.

Instagram rămâne vitrina preferată pentru astfel de lansări

Nu este deloc întâmplător că anunțul a venit pe Instagram. Platforma este deja locul în care celebritățile își prezintă produsele direct publicului și își construiesc reacția în timp real. În același spațiu, vedetele promovează atât produsul, cât și povestea din jurul lui. Aici povestea a fost imaginea aceea de „sirenă modernă” care se potrivește ușor cu numele XO BLUE.

Pentru Douglas Cosmetics, exclusivitatea poate aduce trafic și curiozitate. Pentru Khloe Kardashian, lansarea întărește zona de brand personal în beauty. Iar pentru public, partea bună este că informația este simplă și ușor de urmărit: dacă vă tentează, știți deja unde să căutați și ce campanie să urmăriți ca să recunoașteți produsul.

Ce merită să urmăriți dacă vă interesează lansarea

Dacă vă place să cumpărați parfumuri în cunoștință de cauză, nu doar din impuls, sunt patru lucruri care merită verificate înainte de a-l pune în coș: notele parfumului, prețul, data exactă de disponibilitate în magazine și dacă apare sau nu o gamă extinsă XO BLUE. Fără aceste detalii, decizia rămâne mai mult una de impuls sau de colecție, nu una bazată pe cum miroase efectiv și cât de des l-ați purta.

Campania și-a făcut deja treaba. Pe 1 iulie, Khloe Kardashian a ales să arate XO BLUE într-o imagine în care sticla geometrică, rochia udă albastru-ciel și părul tip „coadă de sirenă” funcționează împreună ca o singură semnătură vizuală.