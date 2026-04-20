În 2009, cu doi ani înainte de a se căsători cu Prințul William, Kate Middleton a apărut la premiera britanică a filmului „Tenacity Of The Tasman” într-o ținută complet diferită de stilul ei regal actual. Vorbim despre o rochie mini, mulată, de un albastru deschis, asortată cu accesorii negre, o imagine greu de asociat cu Prințesa de Wales de astăzi.

O apariție atipică pe covorul roșu

La evenimentul de la Odeon Leicester Square, viitoarea prințesă a purtat o rochie bodycon scurtă, bleu, cu mâneci trei sferturi. Iar accesoriile au fost în ton cu moda vremii: un sacou scurt negru, dresuri negre, cizme și o eșarfă. Până la urmă, ce ar fi anii 2000 fără o geantă supradimensionată cu barete scurte, purtată la subraț? Kate a bifat și acest trend, completându-și look-ul cu cercei lungi, aurii. Părul, care în prezent este aranjat impecabil în bucle sau în cocuri elegante, era atunci prins într-o coadă de cal simplă, cu șuvițe lăsate libere în jurul feței.

Contrastul cu stilul regal actual

După căsătoria cu Prințul William, alegerile vestimentare ale lui Kate s-au schimbat radical. V-ați fi imaginat-o așa pe viitoarea Prințesă de Wales? Un exemplu perfect este apariția sa la premiera londoneză a filmului „Top Gun: Maverick” din 2022.

Recomandari Kate Middleton a uimit în 2014 cu o rochie mini la slujba de Paște din Sydney

Alături de Tom Cruise, prințesa a purtat o spectaculoasă rochie alb-negru, semnată Roland Mouret. Dar piesa de rezistență au fost cerceii „Tsar Star Drop” de la Robinson Pelham, în valoare de 11.195 de lire sterline.

Jeanși și cizme înalte, ținutele din 2009

Înainte de a intra în familia regală, stilul lui Kate era mult mai relaxat, adesea cu influențe boeme. Hai să vedem câteva exemple concrete din același an, 2009. În august, la nunta lui Nicholas van Cutsem (un prieten al Prințului William) cu Alice Hadden-Paton, Kate a purtat o rochie-pardesiu cu imprimeu damasc, sub care se vedea o furou cu buline, și un clutch cu imprimeu de crocodil.

Câteva luni mai devreme, în iunie, a fost fotografiată la un meci de polo la Cirencester Park Polo Club. Atunci a optat pentru o pereche de jeanși negri, o geacă scurtă de piele și pantofi cu platformă.

Recomandari Kate Middleton a purtat în 2013 o fustă mini pe care azi nu ar mai alege-o

O combinație pe care, e drept, n-ar mai purta-o acum este cea de la turneul de polo Cowarth Park: jeanși skinny băgați în cizme înalte de piele cu toc, un tricou imprimat și nelipsiții ochelari de soare supradimensionați.

La un alt meci de polo, Cupa Chakravarty, Kate a fost văzută stând de vorbă cu Jamie Lowther-Pinkerton, secretarul privat al prinților William și Harry la acea vreme. Purta un pulover foarte lejer cu decolteu în V, iar părul ei natural, creț, era lăsat liber.