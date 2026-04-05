Zendaya a pus capăt uneia dintre cele mai vechi dezbateri din cultura pop. Actrița a apărut la o proiecție surpriză a noului său film la Electric Cinema din cartierul Notting Hill din Londra, purtând un tricou care nu lasă loc de interpretări: este, fără dubiu, Team Edward.

O ținută care a spus totul

Urcată pe scenă pentru a introduce filmul, Zendaya a purtat o geacă neagră tip puffer, pantaloni negri de costum și balerini de culoare crem. Dar piesa de rezistență a fost tricoul cu chipul lui Robert Pattinson, colegul ei de platou, în rolul iconic al vampirului adolescent Edward Cullen. Look-ul a fost completat de tunsoarea sa bixie, coafată cu bucle rebele și o cărare într-o parte.

Strategia din spatele alegerii

Și, hai să fim serioși, nu a fost o alegere întâmplătoare. Întregul turneu de presă a fost un spectacol de modă curatoriat de Zendaya și stilistul ei, Law Roach, sub conceptul „ceva vechi, ceva nou…”. De la refolosirea rochiei purtate la Oscarurile din 2015 și până la împrumutarea unei rochii de la Cate Blanchett sau un moment couture într-o creație albastră Schiaparelli, totul a fost o adevărată sărbătoare stilistică.

Numai că acum lucrurile par să se schimbe. În locul metodei clasice de a te îmbrăca precum personajul tău, apare o formulă vestimentară mai inteligentă, care traversează universuri cinematografice.

Nu e singura care îl susține pe Pattinson

Zendaya nu este, de altfel, singura colegă de platou a lui Pattinson care îi promovează proiectele mai vechi. Actrița Jennifer Lawrence, protagonista din filmul *Die My Love*, a fost văzută de mai multe ori purtând o șapcă de baseball din franciza *Twilight: Breaking Dawn*.

O dovadă de susținere între colegi.

Glume și tachinări în turneul de presă

Dincolo de modă, Zendaya și Pattinson s-au distrat copios în acest circuit de presă. Cei doi actori au glumit pe seama presupuselor lor nunți secrete cu Tom Holland și, respectiv, Suki Waterhouse (o informație care a amuzat fanii din întreaga lume). si, au apărut și într-un interviu jucăuș și plin de umor pentru Vogue, consolidând imaginea unei echipe cu o chimie excelentă. V-ați fi așteptat la atâta complicitate între cei doi?

Viitorul sună… plin de modă

Iar acest nou stil vestimentar, mai complex, pare să fie doar începutul. Gândul devine și mai interesant știind că Zendaya are în față, în 2026, turneele de presă pentru *Dune Part 3*, *The Odyssey* și *Spider-Man*. Rămâne în seama Zendayei și a lui Law Roach să ducă lucrurile la un cu totul alt nivel.