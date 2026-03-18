Designerul Johanna Ortiz și-a prezentat colecția Toamnă/Iarnă 2026 la Madrid, un eveniment ce marchează startul unei noi strategii de creștere pentru brandul columbian. Iar cifrele confirmă ambiția: vânzările au explodat de la 17 milioane de dolari în 2024 la aproximativ 30 de milioane în 2025, pe fondul unei expansiuni europene atent planificate.

De la wholesale la contact direct

Brandul, lansat în Cali, Columbia, în 2003, a depins multă vreme de partenerii wholesale, care acum trei ani generau 90% din venituri. Astăzi, procentul a scăzut la 60%, o schimbare strategică ce a alimentat creșterea spectaculoasă. Cum vine asta? Prin focusul pe canalul direct-către-consumator (DTC), care include magazinul de pe Madison Avenue deschis în 2024, cele trei locații din Columbia și o serie de pop-up-uri pe care designerul le numește „caravane”. Următorul se va deschide în această vară în stațiunea spaniolă Marbella.

„[Pop-up-urile] sunt o modalitate plăcută de a ne cunoaște clientele, de vreme ce modelul Johanna Ortiz a pornit ca wholesale”, a declarat Ortiz. Dar nu e vorba doar de vânzări. „Este mai mult decât un eveniment de shopping – îl transformăm într-o experiență. Organizăm cocktailuri, prânzuri și momente de distracție.”

Planul este clar.

„O prezență mai puternică în Europa este cu siguranță unul dintre obiectivele mele”, afirmă ea. „Căutam momentul potrivit și cred că momentul potrivit se apropie.”

Madrid, noul pol al luxului

Alegerea Madridului pentru prezentare nu este deloc întâmplătoare. Capitala Spaniei trece printr-un boom al luxului, alimentat de investiții și de clienți cu dare de mână din America de Sud. „Madridul trăiește o renaștere; este ceva în aer”, spune consultantul de lux Roopal Pate, prezent la eveniment.

Nu e prima oară când un brand sud-american alege acest oraș. Pate amintește că a vizitat Madridul și în urmă cu șase luni, pentru show-ul Carolina Herrera din septembrie. „Prezentarea lui Wes Gordon pentru Carolina Herrera [un designer venezuelean] și acum show-ul Johannei Ortiz pun o lumină puternică pe sinergiile dintre Madrid și America de Sud.” Energia orașului este confirmată și de faptul că va găzdui, în septembrie, noul Grand Prix de Formula 1 Tag Heuer.

Mai mult decât rochii de ocazie

Pentru a cuceri piața europeană, colecția F/W 2026 a venit cu o surpriză: o prezență puternică a pieselor outerwear. „Este pentru prima dată când facem atât de mult outerwear”, explică Ortiz. „Fiind tropicală, din Columbia și neavând anotimpuri, a fost o provocare pentru mine ca designer să înțeleg nevoile pentru Toamnă/Iarnă. Dar de data aceasta, a fost vorba de a umple garderoba cu toate elementele esențiale. Simt cu adevărat că este evoluția naturală a brandului – Johanna Ortiz nu este doar o rochie pentru o singură ocazie.”

Roopal Pate a remarcat imediat schimbarea: „Acea jachetă militară măslinie cu fusta fluidă este un amestec grozav de utilitar și glamour boho.”

O afacere de familie cu rădăcini în Columbia

Dincolo de cifre, povestea brandului este una despre comunitate și măiestrie artizanală. Creșterea rapidă aduce și provocări de producție. „Încercăm să ținem pasul, deoarece suntem o companie integrată vertical”, spune Ortiz. „Gestionăm lanțul de aprovizionare și producem totul în Columbia, și suntem încă o afacere privată de familie.”

Aproximativ 90% din produse sunt fabricate în Columbia (tricotajele în Peru și hainele de exterior în Spania), unde compania are 460 de angajați, dintre care 78% sunt femei. Mai mult, în 2016, a lansat programul „Escuela Johanna Ortiz” pentru a promova dezvoltarea competențelor de cusut și broderie în rândul populațiilor vulnerabile.

Pate subliniază acest aspect: „Este incredibil să vezi ecosistemul pe care l-a construit în Cali, cu toate femeile cu care lucrează și pe care le angajează.”

Iar pentru Johanna Ortiz, miza este mai mare decât moda. „Noi, designerii latino-americani, aducem ceva diferit, și cred că acest lucru este descoperit acum în modă, artă și muzică. Este incitant că putem arăta lumii ce e mai bun în America Latină. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care am început Johanna Ortiz – am vrut să producem totul în Columbia, să dăm înapoi comunității și să prezentăm o față pozitivă a Americii Latine.”