Săptămâna trecută am dat peste niște imagini care m-au făcut pur și simplu să mă opresc din scroll. Vineri, pe 5 iunie 2026, Jane Fonda a apărut la evenimentul GCAPP Rising Leaders Luncheon din Sandy Springs, Georgia, și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. La 88 de ani, actrița a ales un costum roz impecabil, demonstrând încă o dată că vitalitatea nu are absolut niciun termen de expirare.

Secretul din spatele unui stil care inspiră

Și sincer, de ce ne fascinează atât de mult apariția ei?

Gândește-te la modul în care societatea ne spune adesea că, după o anumită vârstă, ar trebui să devenim discrete sau chiar invizibile. Ei bine, alegerea ei vestimentară este o declarație pură de prezență și putere asumată. Nu e vorba doar de haine aici, ci despre atitudinea unei femei care continuă să se implice activ în comunitatea ei și refuză să stea pe margine.

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Iar dacă îi știi parcursul, lucrurile capătă și mai mult sens. Așa cum arată Hellomagazine într-un material publicat recent, Fonda și-a dedicat zeci de ani din viață activismului. De la protejarea mediului și drepturile femeilor, până la sănătatea reproductivă și campania ei de suflet, Fire Drill Fridays. Nu de puține ori a fost văzută în prima linie la demonstrații pentru acțiune climatică, folosindu-și platforma pentru a schimba lucruri concrete.

La evenimentul găzduit la sediul Cox Enterprises, actrița a stat alături de Kandi Burruss, cântăreață și fostă vedetă din Real Housewives. Scopul? Să onoreze tineri cu vârste între 14 și 24 de ani, oameni la început de drum care fac o diferență reală prin educație, prevenție și implicare civică în statul Georgia.

O carieră care a redefinit eleganța

Dar hai să ne uităm puțin și la detaliile ținutei, pentru că sunt o sursă excelentă de inspirație pentru noi toate.

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Imaginează-ți un sacou roz cu două rânduri de nasturi, croit perfect pe corp, asortat cu pantaloni în aceeași nuanță vibrantă. A adăugat o bluză burgundia, bijuterii aurii și, bineînțeles, buclele ei argintii inconfundabile care îi încadrau fața luminos. E genul de combinație sofisticată pe care o poți adapta ușor și tu pentru o zi importantă la birou sau o întâlnire de afaceri.

Până la urmă, stilul ei a evoluat firesc, odată cu o carieră de peste șase decenii. De la primele succese din anii 1960 și filme legendare precum Klute, Coming Home, 9 to 5, The China Syndrome sau On Golden Pond, ea a adunat două premii Oscar și mai multe Globuri de Aur. Numai că pentru generațiile mai tinere, ea este adorabila protagonistă din serialul Netflix Grace and Frankie, unde a jucat timp de șapte sezoane alături de prietena ei de o viață, Lily Tomlin.

La finalul zilei, energia pe care o transmite la 88 de ani ne face să ne regândim propriile limite. Rămâne de urmărit la ce alte acțiuni civice va mai participa în perioada următoare, dar până atunci, poate scoatem și noi din dulap acel sacou colorat pe care nu am avut curaj să-l purtăm încă.