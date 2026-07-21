Da, aerul condiționat poate să-ți facă vara mai suportabilă și, în același timp, să vină cu efecte neplăcute pentru piele, respirație și starea ta generală dacă îl folosești mult sau în condiții nepotrivite. Avertismentul vine de la medici britanici, care atrag atenția asupra uscăciunii pielii, durerilor de cap, durerilor musculare și complicațiilor respiratorii, inclusiv crize de astm.

Dr. Opel Baker, medic la Mayfield Clinic din Brighton & Hove, explică de ce apar aceste reacții tocmai când cauți răcoare în zilele foarte calde. Problema nu este doar disconfortul de moment. Pentru cine are deja piele uscată sau sensibilă, efectele se pot accentua, iar pentru persoanele cu probleme respiratorii, un aparat întreținut prost poate înrăutăți lucrurile.

Dacă petreci multe ore la birou, acasă sau în mașină cu aerul condiționat pornit, este bine să fii atentă la semnalele corpului. Senzația de piele care ține, descuamarea, buzele crăpate, durerile de cap sau durerile musculare nu sunt doar mici neplăceri de vară. Pot fi legate de deshidratare și de aerul uscat din încăpere.

„Aerul condiționat tinde să elimine umiditatea din aer, ceea ce ne face să ne simțim mai răcoroși, dar aceasta poate crește pierderea de apă din piele.”

Dr. Opel Baker leagă direct răcirea aerului de pierderea de umiditate din piele. Asta se poate vedea prin uscăciune, senzația de piele strânsă și descuamare. Iar Libertatea relatează că expunerea îndelungată la aer condiționat este una dintre situațiile în care aceste semne pot deveni mai evidente.

„Aceasta poate duce la piele uscată, sensibilitate crescută, eczeme sau buze crăpate. Persoanele care suferă deja de afecțiuni precum pielea uscată sau sensibilă ar putea observa o agravare a simptomelor din cauza expunerii prelungite la aerul condiționat.”

Aici e și diferența care contează pentru tine: dacă nu ai probleme de piele, poți simți mai ales uscăciune și disconfort. Dacă ai deja piele sensibilă, uscată sau tendință la eczeme, același mediu îți poate accentua simptomele. Cu alte cuvinte, același aparat nu se simte la fel pentru toată lumea.

Cum afectează aerul condiționat sistemul respirator

Există și partea respiratorie, care merită luată în serios. Sistemele de aer condiționat întreținute necorespunzător pot irita căile respiratorii și pot declanșa crize de astm. Aici nu mai vorbim doar despre confort, ci despre un risc real pentru persoanele sensibile.

Și durerile de cap sau durerile musculare au intrat pe lista efectelor semnalate de medici. În camerele în care stai mult timp cu aerul condiționat pornit, principalul factor indicat este deshidratarea. Dacă te simți obosită, înțepenită sau te doare capul după multe ore într-un spațiu răcit, merită să iei în calcul și această cauză.

Semnele la care merită să fii atentă în zilele cu aer condiționat

Dacă observi piele uscată, senzație de piele strânsă, descuamare, buze crăpate sau o sensibilitate mai mare decât de obicei, acestea sunt semne compatibile cu pierderea umidității din piele în spațiile răcite artificial.

Pentru partea respiratorie, semnalul important este iritația căilor respiratorii, mai ales dacă aparatul nu este întreținut cum trebuie. La persoanele cu astm, riscul menționat de medici este apariția crizelor. În paralel, durerile de cap și durerile musculare, apărute după timp îndelungat petrecut într-o cameră cu aer condiționat, se leagă de deshidratare.

Un lucru rămâne foarte clar din avertismentul medicilor britanici: curățarea și întreținerea regulată a aparatelor de aer condiționat sunt esențiale pentru protejarea sănătății respiratorii.