România se află sub cod roșu de caniculă, iar la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din Capitală, medicii resimt deja presiunea în camerele de gardă. Dr. Mihaela Rodica Ciolacu, medic primar de medicină de urgență și purtător de cuvânt al spitalului, subliniază că primul pas util este simplu: reduceți expunerea la căldură înainte de a avea nevoie de ajutor medical.

Practic, aceasta înseamnă să stați în casă în orele cu temperaturi ridicate, să aerisiți doar dimineața și seara și să nu transformați locuința într-o sursă suplimentară de căldură. Pentru mulți, diferența este vizibilă în gesturi mici, dar concrete: dacă amânați călcatul rufelor, porniți mai rar mașina de spălat și gătiți mai puțin, casa nu va acumula „câteva grade bune” în plus, așa cum avertizează medicul.

Camerele de gardă se aglomerează, iar prevenția începe acasă

Majoritatea urgențelor provin din București și județul Ilfov, dar și din județe limitrofe, unde spitalele mici duc lipsa specialiștilor și a aparaturii. Această situație vă afectează și pe dumneavoastră, chiar dacă nu aveți acum o problemă medicală: cu cât mai mulți oameni ajung la spital pentru situații care puteau fi prevenite, cu atât așteptarea devine mai dificilă pentru toată lumea.

Dr. Mihaela Rodica Ciolacu a explicat că aglomerația din anumite momente ale zilei este prezentă, iar capacitatea sistemului are limite clare.

„Din păcate, lumea trebuie să înțeleagă că nu va exista un salvator pentru fiecare pacient potențial; niciun sistem medical și nicio țară nu are așa ceva și nici nu va avea paturi la camera de gardă suficiente pentru toată populația Bucureștiului.” Dispozitiv de masurare a calitatii aerului Netatmo Home Coach, Temperatura, Umiditate, CO2, Zgo Cumpără acum

Un alt detaliu semnificativ al acestor zile: în spital, spațiile de îngrijiri au aer condiționat, dar holurile se răcesc greu din cauza fluxului mare de pacienți și a ușilor care se deschid constant.

Potrivit Observatornews, medicul a menționat că personalul încearcă să preia pacienții cât mai repede, dar sunt intervale în care garda este supraaglomerată. Altfel spus, dacă puteți evita o agravare stând la răcoare și respectând câteva reguli simple, efortul merită cu prisosință.

Dacă nu aveți aer condiționat, contează când deschideți geamurile și ce aparate folosiți în casă

Sfatul simplu rămâne și cel mai eficient: nu ieșiți din locuință în perioadele de creștere mare a temperaturii, mai ales dacă aveți o boală cronică, urmați un tratament, sunteți în vârstă, aveți copii mici sau traversați o afecțiune care se poate agrava la căldură.

„Sfatul simplu este să stăm acasă în perioadele de creștere mare a temperaturii. Atâta vreme cât nu avem o temperatură de confort termic sau suntem sensibili, avem o boală cronică, suntem sub tratament, suntem o persoană vulnerabilă fie din punct de vedere al vârstei, foarte mici sau foarte mari, suntem cu o afecțiune acută care se poate agrava dacă ieșim pe căldură, sfatul cel mai recomandat este să stăm acasă.”

Dacă locuința se încinge repede, medicul recomandă o rutină clară: geamurile se deschid dimineața, apoi din nou seara, când temperaturile scad. Între aceste momente, este util să puneți pânze îmbibate în apă în dreptul geamurilor și să trageți draperiile, dacă le aveți.

Însă marele factor care contribuie la căldura din multe apartamente rămâne ceea ce facem în interior. Gătitul, mașina de spălat și fierul de călcat nu par probleme izolate, dar toate ridică temperatura din casă. Dacă le reduceți la minimum în zilele de caniculă, confortul termic se îmbunătățește fără costuri suplimentare.

Aerul condiționat ajută, dar nu setat la minimum

Tentația este evidentă: când afară este foarte cald, ați vrea să coborâți temperatura cât de mult posibil. Medicul de la Floreasca spune că aceasta nu este cea mai bună abordare.

Reperul oferit este precis. Aparatul nu ar trebui setat la temperaturi foarte joase, iar diferența recomandată este de 3-4 grade sub temperatura de afară. În casă, o temperatură între 23 și 25 de grade Celsius este considerată rezonabilă pentru confort. Față de setările mult mai joase pe care mulți le aleg instinctiv, intervalul 23-25 de grade aduce un avantaj simplu: răcorește fără să crească riscul unor probleme care apar exact când aerul bate direct și continuu.

„Toată lumea are tendința să folosească aerul condiționat la maximum; este bine să nu-l pună pe temperaturi foarte joase. Cel mai corect este, conform producătorului, cu 3-4 grade sub temperatura de afară. Nu va pune nimeni aerul condiționat pe 30 de grade, dar o temperatură rezonabilă între 23 și 25 de grade în casă cred că oferă confort fără să fie pericol de agravare a afecțiunilor respiratorii, de apariție a nevralgiilor pentru persoanele care stau în jetul de aer, de iritații la nivelul ochilor, de inflamații la nivelul urechii.”

Iar pentru somn este bine să fiți și mai atenți. Medicul recomandă să nu dormiți exact în bătaia curentului de aer emis de aparat, fiindcă în timpul nopții nu vă schimbați poziția la fel de ușor ca atunci când sunteți trează.

Când nu mai așteptați și cereți ajutor

Pentru persoanele cu afecțiuni cronice, regula nu este doar să stea la răcoare, ci și să respecte întocmai tratamentul prescris de medic. Dacă apare o agravare, recomandarea este clară: legătura cu medicul curant sau prezentarea la camera de gardă sunt ambele variante posibile.

Un filtru eficient pentru aceste zile este unul foarte simplu: dacă puteți preveni, faceți-o din timp, acasă, cu măsuri mici și consecvente. Dr. Mihaela Rodica Ciolacu a rezumat perioada aceasta astfel: „Dacă suntem conștienți și conștiincioși cu toții, poate că vom depăși această perioadă fără situații grave și de mare urgență.”