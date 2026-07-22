Intrarea bruscă în apă rece după statul la soare nu este un mit, nici motiv de panică, dar cere prudență. Riscul real pentru o persoană sănătoasă nu este un stop cardiac instantaneu, ci felul în care corpul reacționează la frig.

Vara, la mare, piscină sau lac, contactul brusc cu apa rece stimulează sistemul nervos. Ritmul cardiac poate crește, respirația se poate accelera, iar acea inspirație reflexă poate duce la inhalarea apei. De aici vine pericolul unor accidente, inclusiv înec.

Răspunsul organismului la diferențele de temperatură

Expresia populară este „șoc termic”, însă medicii descriu fenomenul ca un răspuns al organismului la frig. Diferența de temperatură contează mult. Reacția corpului este mai intensă într-un lac montan cu apă la 12-15°C decât într-o piscină încălzită la 28-30°C. O intrare rapidă în apă nu înseamnă același lucru în orice context.

Persoanele cu boli cardiovasculare preexistente, copiii, vârstnicii și cei care au consumat alcool au un risc mai mare. Copiii își reglează mai greu temperatura, iar alcoolul agravează reacția organismului. Deshidratarea completează lista factorilor care pot complica situația. După cum relatează Sfatulmedicului, esențială nu este o așteptare fixă de minute, ci starea corpului înainte de a intra în apă și modul treptat de adaptare de la cald la rece.

Mitul celor 30 de minute de așteptare nu este susținut științific. Mai importantă rămâne hidratarea, starea generală de sănătate și intrarea treptată în apă, ca organismul să aibă timp să se aclimatizeze. Nu există un cronometru magic.

Intrați în apă fără grabă, mai ales când diferența de temperatură este mare

Dacă apa este foarte rece, cum se întâmplă într-un lac montan la 12-15°C, reacția organismului poate fi mai puternică decât într-o piscină la 28-30°C. În acest caz, evitați saltul brusc și alegeți intrarea treptată în apă.

Prudența este și mai importantă dacă sunteți părintele unui copil, o persoană în vârstă, aveți boli cardiovasculare sau ați consumat alcool. La fel, dacă sunteți deshidratat. În aceste situații, corpul ar putea reacționa mai greu la frig.

Amețeala, durerea în piept, palpitațiile sau dificultățile de respirație apărute după intrarea în apă cer ajutor medical imediat.