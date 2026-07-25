Pentru părinți, știrile de acest fel lovesc adesea în punctul sensibil, stârnind gândul „am întors capul doar un moment”. În SUA, înecul este principala cauză de deces la copiii sub 5 ani, iar mesajul medicilor și al familiilor care au trecut printr-o tragedie este clar: protecția nu depinde de un singur gest, ci de mai multe măsuri combinate, de la supraveghere continuă la garduri în jurul piscinei și lecții de înot începute la timp.

Numărul deceselor prin înec a crescut cu 109 cazuri

Aceasta înseamnă 109 cazuri mai mult decât înainte și subliniază de ce orice regulă „lasă că e doar un minut” merită tratată cu maximă seriozitate când este vorba despre apă.

Ce este important pentru o familie? Faptul că înecul, de multe ori, nu arată așa cum ni-l imaginăm din filme. Un copil mic nu are întotdeauna timp sau energie să strige, iar câteva clipe de neatenție pot fi suficiente. Prin urmare, simpla prezență a adulților în apropiere nu ajunge dacă nimeni nu urmărește constant copilul.

Lipsa de supraveghere apare în aproape trei sferturi dintre decesele prin înec la copiii între 0 și 14 ani, conform Planului Național de Acțiune pentru Siguranța Acvatică din SUA. Acesta este unul dintre detaliile care schimbă imediat perspectiva: riscul nu stă doar în apa adâncă sau în locurile aglomerate, ci și în momentele aparent obișnuite, acasă sau în vizită, când toată lumea crede că altcineva este atent.

Morgan Miller, fostă jucătoare profesionistă de volei, a povestit pentru emisiunea The Today Show cum a început totul în cazul fiicei ei de 19 luni, Emmy, care a murit în vara anului 2018 după ce s-a înecat în piscina unui vecin.

„Eram în mijlocul unei conversații, m-am ridicat, m-am întors și am mers direct unde erau băieții și am întrebat: «Unde e Emmy?»”

Povestea lor este dificil de citit, dar tocmai de aceea rămâne în minte. Bode Miller, schior olimpic și tatăl fetiței, a explicat pentru aceeași emisiune ce au aflat de la medici după accident.

„Doctorul a spus că pur și simplu creierul ei nu a avut suficient oxigen pentru o perioadă prea lungă de timp.”

Gardurile de 1,2 metri și lecțiile de înot reduc riscul

Dincolo de șocul unei astfel de istorii, există și câteva măsuri concrete care fac diferența. Gardurile de cel puțin 1,2 metri înălțime, fără deschideri, pot preveni mai mult de jumătate dintre înecurile copiilor mici în piscine. Aceasta înseamnă că bariera fizică nu este un detaliu de amenajare, ci una dintre cele mai eficiente forme de prevenție atunci când copilul ajunge aproape de apă înaintea adultului.

Lecțiile de înot intră în aceeași logică a pașilor făcuți din timp. Academia Americană de Pediatrie recomandă ca ele să înceapă după vârsta de un an. Ryann Leonard (36), director executiv al organizației caritabile Stewie the Duck Swim School, spune însă că familiarizarea cu apa poate începe chiar mai devreme, pentru ca micuții să nu intre în contact cu apa abia când apare frica. Potrivit Independent, subiectul revine în atenție în special în sezoanele calde, iar la începutul pandemiei, în 2020, pediatrii au avertizat deja că suspendarea cursurilor de înot și izolarea familiilor pot crește riscurile de înec la domiciliu.

Dr. Leana Wen, medic de urgență, a rezumat pentru CNN ideea pe care o repetă aproape toți specialiștii: o singură măsură nu este suficientă. Supravegherea atentă, abilitățile de înot, barierele din jurul piscinelor, vestele de salvare și regulile care cresc siguranța în apă trebuie puse împreună, nu alese una în locul alteia. Acesta este aspectul util, chiar dacă subiectul este inconfortabil: puteți privi siguranța în apă ca pe o listă de straturi, nu ca pe un singur accesoriu sau o singură conversație.

Tot Dr. Leana Wen explică și de ce semnele pot fi atât de ușor de ratat de pe margine. Un copil care se luptă în apă își consumă energia ca să respire și să țină gura deasupra apei, nu ca să dea din brațe sau să ceară ajutor. Tocmai de aceea, liniștea de lângă apă nu înseamnă automat că totul este în regulă.

Iar dacă există un lucru care rămâne după toate aceste date, el vine din fraza scurtă a lui Ryann Leonard (36), director executiv al organizației caritabile Stewie the Duck Swim School, pentru The Independent.