Nepotul regretatei Regine Elisabeta a II-a, Peter Phillips, s-a căsătorit weekendul acesta cu Harriet Sperling, o asistentă medicală din sistemul public de sănătate britanic. Primele imagini oficiale de la evenimentul din 6 iunie au fost făcute publice și, sincer, cei doi arată pur și simplu minunat împreună.

Te-ai gândit vreodată cum arată o a doua șansă la iubire când ai trecut de 40 de ani și ai deja copii mari? Aici e toată frumusețea acestei povești. Nu este doar o altă nuntă cu pretenții obositoare, ci o dovadă clară că poți să îți refaci viața și să îți aduci familiile împreună într-un mod absolut firesc. Fetele lor adolescente au fost domnișoare de onoare, un detaliu care ne arată că familiile mixte chiar pot funcționa armonios atunci când pui lucrurile în perspectivă.

O rochie de mireasa atipica

Iar detaliile ținutei sunt exact genul de inspirație pe care o căutăm pentru evenimentele speciale unde vrem să fim elegante, dar relaxate. Harriet a ales o rochie semnată Emilia Wickstead, creată din dantelă franțuzească. O siluetă curată, tip coloană, pe care a accesorizat-o impecabil cu pantofi Jimmy Choo și o tiară de la Pragnell. Fără rochii bufante, fără excese inutile.

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Așa cum a apărut într-un reportaj publicat recent de Hellomagazine, cuplul a ales o ceremonie restrânsă la biserica All Saints din Kemble. Este un sat liniștit din Cotswolds, aflat la doar 17 minute de domeniul Gatcombe Park unde Peter are o casă, și foarte aproape de reședința de la țară a Regelui Charles.

„au ales Kemble ca sat pitoresc, construit din piatră aurie de Cotswolds, pentru a reflecta natura discretă și umilă a acelei ramuri a familiei regale, ramura care a renunțat la titluri, în loc să fie numiți Prințul Peter și Prințesa Zara.” – Melanie Macleod, redactor

Lista de invitati și absentele notabile

Și totuși, chiar dacă a fost o nuntă discretă, invitații au fost de top. Regele Charles și Regina Camilla au fost prezenți, deși au plecat mai devreme pentru a ajunge la Epsom Derby. Prințul și Prințesa de Wales, alături de Zara și Mike Tindall, au venit și ei în micul sat de provincie. Copiii lui Peter, Savannah (15 ani) și Isla (14 ani), alături de fiica lui Harriet, Georgina, au stat mereu aproape de cuplu.

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Dar știi cum e la nunți, mereu se discută despre cine nu a venit pe listă. Prințul Harry a absentat complet de la eveniment.

„Peter și Harry nu au mai vorbit de câțiva ani și pur și simplu au pierdut legătura, așa că nu a fost invitat.” – Prieten apropiat al cuplului

Nici Andrew Mountbatten-Windsor și Sarah Ferguson nu au participat, pe fondul controverselor în care sunt implicați. Însă cea mai emoționantă absență a fost, clar, cea a Reginei. Este prima dată când un nepot de-al ei se căsătorește fără ca ea să fie acolo, un moment destul de greu dacă ne gândim că Peter era adesea descris drept nepotul ei preferat.

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Acum, după ce emoțiile ceremoniei s-au așezat, rămâne de văzut unde vor alege cei doi să își petreacă luna de miere departe de ochii presei. Până la urmă, când reușești să îți găsești echilibrul la 40 de ani, fiecare zi de liniște devine o mică sărbătoare în sine.