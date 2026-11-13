Hunter Schafer a purtat la premiera serialului „Blade Runner 2099”, pe 12 noiembrie 2026, la Los Angeles, un machiaj inspirat de Pris, personajul jucat de Daryl Hannah în filmul original. Machioza Sandy Ganzer a făcut din fardul gri-metalic și din conturul bine definit al ochilor piesa centrală a apariției.

Forma poate fi adaptată cu farduri în nuanțe asemănătoare, fără produsele folosite la premieră. Detaliul care schimbă aspectul este contrastul dintre marginea de sus, curățată cu apă micelară, și cea de jos, lăsată estompată.

De la machiajul lui Pris la cel purtat de Hunter Schafer

În „Blade Runner”, lansat în 1982, Pris avea părul blond deschis și o bandă închisă la culoare peste ochi. Pentru premiera serialului, Ganzer a păstrat ideea benzii, dar a folosit farduri gri-maronii și metalice. Forma se întinde spre tâmple și trece peste partea de sus a nasului.

Ganzer a explicat pentru Vogue că a vrut să aducă machiajul personajului pe covorul roșu într-o formă actuală. A păstrat restul feței discret: ten uniformizat, puțin fard de obraz și culoare pe buze aplicată cu degetul, cu margini estompate.

Cum a fost făcută linia din jurul ochilor

Ganzer a început cu un fard mat gri-maroniu în pliul pleoapei, apoi a pus deasupra un gri închis metalic. Pe partea de sus a nasului a aplicat un iluminator alb, estompat spre colțurile dinspre nas ale ochilor. Conturul și rimelul au definit genele.

Pentru marginea de sus a fardului, machioza a folosit un bețișor de urechi înmuiat în apă micelară. A descris linia obținută drept „ultra sharp”, adică foarte precisă. Sub ochi, fardul a rămas difuz, astfel încât cele două margini să arate diferit.

Rena Calhoun a prins părul lui Schafer într-un coc cu șuvițe desprinse la spate. O galerie de 22 de fotografii de la premiera din Los Angeles, creditate Getty, o arată purtând o rochie-corset Prada din piele maro și neagră, sub un palton maro voluminos.

Cum poate fi adaptat machiajul

Aplică un fard mat gri-maroniu în pliul pleoapei și prelungește forma spre tâmplă.

Suprapune un fard gri închis metalic peste prima culoare și continuă forma spre partea de sus a nasului.

Pune puțin iluminator alb sau argintiu pe partea de sus a nasului și estompează-l spre colțurile dinspre nas ale ochilor.

Curăță marginea de sus a fardului cu un bețișor de urechi înmuiat în apă micelară. Lasă marginea de jos estompată.

Păstrează fardul de obraz discret și aplică pe buze culoarea cu degetul, pentru margini mai puțin precise.

Serialul, în care Schafer o joacă pe Cora, este programat să apară pe Prime Video pe 25 noiembrie 2026.