Luna Noua in Berbec, 21-23 martie 2023. Cum sunt influentate zodiile

Luna Noua in Berbec. Vezi ce te asteapta in aceste zile pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o perioada intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Esti curioasa sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Luna Noua in Berbec, 21-23 martie 2023

Berbec

Esti nativul protejat de astre in aceste zile. Primesti niste vesti bune si ai parte de reusite pe plan profesional. De asemenea, poti primi si un dar costisitor.

Taur

Realizezi cat de importanti sunt anumiti oameni din viata ta si cat de multa nevoie ai, de fapt, de prezenta si de ajutorul lor. Inveti sa ii apreciezi mai mult.

Gemeni

Este o perioada de incertitudini, in care nu mai stii in cine sa ai incredere. S-ar putea sa descoperi ca adevarurile pe care le stii nu sunt reale si ca ti-ai facut o impresie gresita despre anumite persoane.

Rac

Primesti niste bani pe care planuiesti sa ii folosesti pentru cei dragi. Vine si o veste proasta, care iti frange sufletul, dar trebuie sa mergi mai departe cu mult curaj.

Leu

Realizezi ca ai gresit mult in privinta unei persoane din viata ta, despre care ai primit mult avertismente de-a lungul timpului. Banuielile tale se adeveresc.

Fecioara

Distractia este la cote maxime! Cunosti oameni noi, poate chiar si de nationalitati diferite, si explorati impreuna un loc in care nu ai mai fost pana acum.

Cum sunt influentate zodiile

Balanta

Te trezesti intr-o situatie foarte bizara, pentru care nu ai o explicatie. Scapi de un pericol la limita, asa ca este o zi plina de adrenalina.

Scorpion

Ai norocul sa ai langa tine foarte putini prieteni, dar foarte buni. Ai un umar pe care sa plangi atunci cand ai nevoie si te asculta atunci cand iti descarci sufletul.

Sagetator

Un secret vechi din familie iti da viata peste cap. Suferi din cauza ca persoanele iubite ti-au ascuns adevarul, dar trebuie sa le intelegi si lor punctul de vedere.

Capricorn

Iti iei un asociat de incredere pentru un proiect important sau pentru o afacere in care ai multe sperante. Din fericire, se dovedeste ca ai facut alegerea potrivita.

Varsator

Ai comis o eroare pentru care platesti scump. Cu toate acestea, a venit momentul sa rezolvi aceasta problema odata pentru totdeauna.

Pesti

Ti-ai pierdut increderea intr-o persoana apropiata, iar acum simti ca este mai bine sa porniti pe cai separate mai departe.

