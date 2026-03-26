Gigantul german Henkel AG a anunțat că a ajuns la un acord pentru a cumpăra brandul premium de îngrijire a părului Olaplex. Tranzacția este evaluată la o sumă colosală de 1,4 miliarde de dolari. Prețul oferit este de 2,06 dolari pe acțiune.

O mișcare strategică pentru Henkel

Iar mișcarea nu este deloc surprinzătoare, fiind aprobată în unanimitate de consiliul de administrație al Olaplex și de Advent International, cel mai mare acționar al mărcii. Într-un comunicat de presă, compania germană a explicat raționamentul din spatele deciziei. „Această achiziție marchează o altă piatră de hotar importantă în agenda de creștere intenționată a Henkel și extinde în continuare îngrijirea părului ca o categorie de bază în cadrul afacerii sale Consumer Brands.”

Viziunea a fost întărită de Carsten Knobel, directorul executiv al Henkel. „Achiziția planificată a Olaplex este pe deplin în concordanță cu strategia Henkel de a-și extinde portofoliul prin activități de fuziuni și achiziții convingătoare, care aduc valoare adăugată,” a declarat Knobel. „Această tranzacție ne permite să ne extindem prezența în domeniul îngrijirii premium a părului. Brandul creează oportunități convingătoare pentru creștere și inovație viitoare.”

Potrivire perfectă în portofoliu

Complementaritatea dintre cele două companii este un punct cheie. Wolfgang König, vicepreședinte executiv responsabil pentru divizia Consumer Brands a Henkel, a oferit mai multe detalii. „Olaplex este o potrivire strategică perfectă pentru afacerea noastră de îngrijire premium a părului,” a explicat König.

Si a continuat: „Fundamentul său științific puternic, ghidat de profesioniști, combinat cu o prezență robustă pe canalele premium, îl face extrem de complementar portofoliului nostru existent și vedem oportunități semnificative pentru a accelera inovația.”

De ce a vândut Olaplex?

Dar cum s-a ajuns aici, pe bune? Zvonurile privind o ofertă de preluare din partea Henkel circulau încă de la începutul lunii ianuarie. Numai ca lucrurile nu stăteau deloc bine pentru Olaplex, ale cărui acțiuni au scăzut cu peste 90% de la listarea la bursa Nasdaq în septembrie 2021. Cauzele principale sunt pierderile de cotă de piață și o creștere organică slabă (un indicator cheie pentru investitori).

Cifrele vorbesc de la sine.

Dincolo de problemele recente, Olaplex a înregistrat în anul fiscal 2025 vânzări de aproximativ 370 de milioane de euro, împărțite între piața sa de origine, Statele Unite, și restul lumii. Brandul a raportat, si, o marjă de profit brut solidă, un detaliu care cu siguranță a contat în decizia finală a celor de la Henkel.