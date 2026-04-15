Heather Locklear și Lorenzo Lamas, două figuri emblematice ale anilor ’80 și ’90, formează cel mai nou cuplu de la Hollywood. Relația lor, care a început acum câteva luni, a fost confirmată oficial după ce au fost surprinși în ipostaze tandre în Las Vegas de Anul Nou.

Confirmarea oficială

Reprezentantul lui Lorenzo Lamas, în vârstă de 68 de ani, a pus capăt speculațiilor. Acesta a confirmat pentru E!News povestea de dragoste cu actrița din Melrose Place, în vârstă de 64 de ani. „Da, se întâlnesc de câteva luni și sunt foarte fericiți împreună”, a transmis acesta. Potrivit unei surse, cei doi sunt pregătiți chiar „să își prezinte copiii unul altuia”.

Un semn că lucrurile devin tot mai stabile.

Apariții tandre în public

Iar primele imagini nu au întârziat să apară. TMZ a relatat că au fost văzuți la Barry’s Steakhouse, în Circa Resort & Casino din Las Vegas, unde au avut o cină privată. O sursă a declarat pentru publicație că „au fost foarte afectuoși unul cu celălalt”. În fotografiile din noaptea de Revelion, Locklear purta o rochie neagră elegantă și o geantă Miu Miu, în timp ce Lamas a ales un sacou gri. Cei doi au pozat relaxați și zâmbitori alături de Chef Barry Dakake.

Numai că nu a fost prima lor ieșire. În noiembrie 2025, au participat la evenimentul The World’s Largest Disco din Buffalo, New York, unde au fost fotografiați ținându-se de braț.

Un trecut amoros complicat

V-ați fi gândit vreodată la un asemenea cuplu? E drept că amândoi au un istoric amoros demn de un scenariu de film. Heather Locklear are la activ două căsnicii celebre: cu rockerul Tommy Lee (1986-1993) și cu chitaristul Richie Sambora (1994-2007), cu care are și o fiică, Ava, acum în vârstă de 28 de ani. Relația ei de cinci ani cu fostul logodnic Chris Heisser s-a încheiat în 2025.

Dar Lorenzo Lamas nu se lasă mai prejos. Actorul a fost căsătorit de șase ori și are șase copii. Noua relație vine la doar un an după ce a depus actele de divorț de a șasea soție, Kenna Nicole. Printre fostele sale soții se numără Victoria Hilbert, Michele Cathy Smith, Kathleen Kinmont și Shauna Sand.

Două cariere de legendă

Dincolo de viața personală, cei doi rămân niște legende ale micului ecran. Heather Locklear a devenit un fenomen global datorită rolului Amandei Woodward în Melrose Place (un serial în care a jucat între 1993 și 1999, revenind și în reboot-ul din 2009-2010).

Lamas este cunoscut pentru rolul lui Lance Cumson din Falcon Crest, unde a apărut în 228 de episoade între 1981 și 1990, dar și pentru serialul Renegade.