O gustare luată pe fugă îți poate da energie pentru puțin timp, apoi exact ea să te lase cu foame, somnolență sau poftă de ceva dulce. Diferența nu stă doar în câte calorii are, ci în felul în care e construită: carbohidrații singuri tind să urce repede zahărul din sânge, iar combinațiile cu proteine, fibre și grăsimi sănătoase îl țin mai stabil.

Pe scurt, dacă ai obiceiul să ronțăi biscuiți, să bei ceva îndulcit sau să mănânci o gustare formată doar din fructe, exact acolo merită făcută prima schimbare. Un studiu realizat de specialiști arată că o gustare nepotrivită poate provoca creșteri bruște ale nivelului de zahăr din sânge, iar soluția propusă de medici este foarte practică: nu scoți neapărat carbohidrații din peisaj, ci îi asociezi cu ceva care încetinește absorbția glucozei.

Carbohidrații singuri pot provoca fluctuații de glicemie

Vicki Koenig (M.S., R.D., C.D.N.), dietetician înregistrat din New Paltz, N.Y., explică foarte clar unde apar fluctuațiile.

„Dacă îți urmărești zahărul din sânge și vrei să-l menții stabil, cel mai bine este să nu mănânci carbohidrați singuri. Când mâncăm o gustare constând din dulciuri, cantități mari de fructe, băuturi îndulcite sau cereale rafinate, cum ar fi biscuiții, aceasta poate fi o mulțime de carbohidrați care sunt digerați în glucoză și eliberați în sânge.”

Pentru viața de zi cu zi, asta se traduce simplu: dacă alegi ceva dulce sau rafinat, încearcă să nu fie singurul lucru din gustare. Iar dacă ai după-amieze în care te lovește pofta de ronțăit, exact acel moment e unul bun pentru o combinație mai echilibrată.

Formula simplă: fibre plus proteine plus grăsimi sănătoase

Dr. Jamie Mullally (M.D.), endocrinolog și profesor asociat de medicină la New York Medical College, spune că gustarea care temperează aceste creșteri are o structură foarte clară.

„O gustare care minimizează creșterile de zahăr din sânge combină de obicei fibre, proteine și grăsimi sănătoase, cu o cantitate modestă de carbohidrați. Fibrele încetinesc digestia și absorbția glucozei, în timp ce proteinele și grăsimile ajută la atenuarea creșterilor rapide ale zahărului din sânge și ajută la sațietate.” A for avocado Serum 30ml Cumpără Smochine deshidratate natur Grecia 200g Cumpără Seminte de in auriu vrac Cumpără

Asta e partea utilă: nu trebuie să complici meniul. Caută, la fiecare gustare, măcar două dintre aceste trei lucruri, ideal pe toate trei. Vei observa mai puține suișuri și coborâșuri ale energiei și, de multe ori, mai puțină poftă de dulce după o oră. Pentru mai multe detalii despre cum funcționează absorbția glucozei, poți citi și Ce înseamnă cu adevărat indicele glicemic și cum te ajută.

Iaurtul grecesc simplu este una dintre cele mai ușoare opțiuni

Dacă vrei ceva rapid, iaurtul grecesc simplu rămâne una dintre cele mai comode variante. O porție standard oferă, de obicei, între 15 și 20 de grame de proteină. Ca reper, este de 2,5-3,3 ori mai mult decât cele 6 g de proteină dintr-un ou fiert tare.

Dr. Mullally spune direct: „Iaurtul grecesc este bogat în proteine, ceea ce ajută la stabilizarea zahărului din sânge.”

Pentru cine evită lactatele, informațiile disponibile aici nu oferă o alternativă echivalentă de iaurt, dar există alte gustări fără lactate din aceeași listă, cum ar fi edamame sau legumele crocante.

Nucile ajută mult, dar porția contează

Migdalele și nucile sunt printre gustările cele mai ușor de ținut în geantă sau la birou. Potrivit Prevention, dr. Mullally le recomandă fiindcă au grăsimi sănătoase, plus proteine și fibre, cu un „impact glicemic foarte scăzut”.

Numai că aici apare un detaliu important: porția recomandată este de ¼ cană, adică o mână mică, fiindcă sunt dense caloric. Cu alte cuvinte, sunt foarte sățioase în cantitate mică, iar tocmai asta le face utile când vrei o gustare care să nu scape din control.

Dacă ai alergie la nuci, sari peste această variantă și mergi spre ou fiert tare, edamame, brânză sau legume crocante, toate menționate de specialiști ca opțiuni prietenoase cu glicemia.

Edamame, ouăle și brânza sunt opțiuni practice când vrei ceva sățios

Si dacă te-ai plictisit de gustările clasice, edamame merită încercat. Vicki Koenig îl numește o leguminoasă puternică și spune: „Această leguminoasă puternică este plină de proteine și fibre. Sub formă de gustare crocantă sau prăjită, este ușor de luat la pachet.”

O porție oferă 11,5 g de proteină completă și este una dintre puținele alimente vegetale care conțin toți cei nouă aminoacizi esențiali. Față de un ou fiert tare, cu 6 g de proteină, edamame aduce aproape dublu. Iar față de iaurtul grecesc simplu, cu 15-20 g, rămâne puțin mai jos, dar vine cu avantajul că este o variantă vegetală. Descoperă mai multe despre Cele mai bune surse de proteine vegetale pentru 2026.

Dar și oul fiert tare rămâne foarte util, mai ales pentru zilele aglomerate. Dr. Mullally spune: „Ouăle fierte tari nu au practic carbohidrați și sunt o sursă excelentă de proteine.” Un ou are 6 g de proteină și practic deloc carbohidrați.

Pe aceeași linie, brânza poate funcționa bine într-o gustare simplă. Dr. Mullally explică: „Brânza are un conținut scăzut de carbohidrați și oferă grăsimi și proteine pentru sațietate.”

Legumele crocante merg bine lângă aproape orice gustare proteică

Când simți că ai nevoie de volum, nu doar de sațietate, legumele crocante pot echilibra foarte bine gustarea. Dr. Mullally spune: „Legumele crocante precum castraveții și ardeii grași au un conținut scăzut de carbohidrați și un conținut ridicat de fibre.”

Aici e și partea cea mai ușor de aplicat: poți pune lângă un ou fiert tare, lângă brânză sau lângă o porție mică de nuci câteva felii de castravete ori ardei gras. Nu e o regulă complicată, doar un mod simplu de a nu lăsa gustarea să fie formată exclusiv din carbohidrați.

Ce merită să reții când alegi ceva de ronțăit

Dacă vrei o regulă scurtă, ține minte asta: evită gustările bazate doar pe dulciuri, băuturi îndulcite, cantități mari de fructe sau cereale rafinate, cum sunt biscuiții. În locul lor, mergi pe combinații care aduc proteine, fibre și grăsimi sănătoase.

Exemplele cele mai clare din recomandările specialiștilor sunt acestea: iaurt grecesc simplu, o mână mică de nuci, edamame crocant sau prăjit, brânză, legume crocante și ouă fierte tari. Nu ai nevoie de o listă lungă, ci de 2-3 variante pe care chiar le poți repeta într-o săptămână aglomerată.

Cel mai concret pas? Data viitoare când îți iei o gustare, verifică dacă are măcar o sursă de proteină și una de fibre. Dacă nu are, probabil e exact genul de alegere care îți va cere alt snack foarte curând.