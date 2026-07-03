Cercetări recente indică o potențială legătură între expunerea intrauterină la obezitatea maternă sau la o creștere excesivă în greutate în timpul sarcinii și un risc crescut de cancer colorectal cu debut precoce, înainte de 50 de ani, mai târziu în viață. Această constatare nu reprezintă o cauză directă și nici un verdict irevocabil pentru un copil, ci descrie un posibil punct de pornire într-un proces biologic complex și de lungă durată.

Cercetătorii încearcă să explice creșterea incidenței cancerului colorectal la persoanele sub 50 de ani, observată în ultimii ani în numeroase țări. Factorii de risc clasici, precum fumatul, alcoolul sau obezitatea la vârsta adultă, nu explică pe deplin această creștere. În acest context, mediul prenatal intră în discuție: condițiile din sarcină ar putea lăsa urme care fac organismul mai vulnerabil peste decenii.

Această informație nu trebuie să creeze panică, ci să îndrume acțiunile

Dacă sunteți însărcinată sau planificați o sarcină, miza practică nu este o nouă îngrijorare, ci o perspectivă simplă: greutatea din sarcină nu influențează doar acele nouă luni. Ar putea avea legătură și cu sănătatea pe termen lung a copilului dumneavoastră. Aceasta înseamnă că o gestionare mai conștientă a greutății devine o formă suplimentară de grijă, nu o presiune în plus.

Datele publicate până acum nu afirmă că influențele prenatale provoacă direct boala. Ele sugerează că ar putea crea un teren favorabil pentru acumularea treptată de mutații de-a lungul vieții. Alături de alte elemente, precum o alimentație bogată în produse ultraprocesate, lipsa activității fizice și creșterea numărului de persoane cu obezitate, tabloul devine mai clar.

Mediul din sarcină ar putea influența intestinul și metabolismul copilului

Una dintre explicațiile luate în considerare este că femeile cu obezitate au o probabilitate mai mare de a avea copii care dezvoltă exces ponderal, iar excesul ponderal este deja un factor de risc cunoscut pentru cancerul colorectal. Această observație mută discuția din zona abstractă în cea a vieții reale: nu este vorba doar despre greutatea mamei în timpul sarcinii, ci și despre modul în care începe traseul metabolic al copilului.

Există și o ipoteză legată direct de dezvoltarea fetală. Mediul intrauterin poate influența dezvoltarea intestinului fetal, făcându-l mai vulnerabil la factori de risc întâlniți ulterior, la vârsta adultă. Greutatea la naștere ar reflecta condițiile din timpul sarcinii și ar influența metabolismul pe termen lung, inclusiv mecanisme implicate în apariția cancerului.

Potrivit CSID, o cercetare a Yale School of Public Health sugerează o legătură concretă între greutatea la naștere și riscul ulterior de boală: în cazul fetelor, fiecare jumătate de kilogram în plus la naștere este asociată cu o creștere de aproximativ 10% a riscului de cancer colorectal cu debut precoce. Informațiile disponibile nu prezintă o legătură similară pentru băieți.

Ce indică, de fapt, cercetarea despre momentul în care începe riscul

Dr. Rosiered Brownson-Smith, cercetător la King’s College London, a explicat mecanismul pe care aceste studii încearcă să îl înțeleagă.

„Cancerul apare în urma acumulării treptate a numeroase mutații. Factorii din perioada prenatală pot crea un teren favorabil pentru ca aceste modificări să apară mai ușor mai târziu în viață.”

Ideea esențială pentru dumneavoastră este aceasta: riscul nu se „activează” dintr-o dată în sarcină, ci s-ar construi în timp. Aceasta modifică și modul în care merită interpretată informația. Nu ca o acuzație adusă mamei, ci ca un motiv suplimentar pentru alegeri echilibrate înainte și în timpul sarcinii.

Ce puteți face util, fără a căuta perfecționismul

Din datele disponibile aici nu reies intervale concrete de creștere în greutate considerate sănătoase în sarcină și nici pași medicali detaliați, pe categorii de indice de masă corporală. Nici tipurile exacte de alimente ultraprocesate de evitat cu prioritate nu sunt detaliate. Ceea ce reiese clar este direcția: un stil de viață echilibrat, cu atenție la greutate, mișcare și alimentație, rămâne una dintre puținele zone pe care le puteți influența.

Dacă sunteți în perioada în care încercați să rămâneți însărcinată sau sunteți deja însărcinată, abordarea utilă este una blândă și consecventă. Adică să priviți greutatea ca parte din sănătatea dumneavoastră generală, nu ca pe un test de performanță. Iar dacă aveți nevoie de un filtru simplu, acesta este: orice obicei care reduce excesele și susține echilibrul metabolic are sens atât pentru dumneavoastră, cât și pentru copil.

De ce subiectul rămâne deschis

Cercetătorii afirmă că expunerile din perioada prenatală ar putea fi o piesă importantă din puzzle, nu întregul puzzle. Creșterea cazurilor de cancer colorectal la adulți tineri nu poate fi explicată printr-un singur factor. De aici și prudența: sunt necesare studii suplimentare pentru a clarifica mai bine legătura, mecanismele implicate și diferențele dintre fete și băieți.

Până atunci, informația utilă rămâne una foarte concretă: sănătatea din sarcină nu se măsoară doar în lunile de atunci, ci ar putea conta și peste zeci de ani. Iar semnalul nou venit din cercetare se leagă exact de această idee.