Grace Coddington, legendara directoare de creație de la Vogue, revine în forță. La paisprezece ani de la publicarea primei sale memorii, „Grace”, ea anunță o nouă carte majoră care va fi lansată în luna octombrie. Volumul se numește „Grace: Now” și promite o incursiune spectaculoasă în universul său creativ din ultimul deceniu.

O colaborare cu 13 maeștri ai fotografiei

Noul album este, în esență, o celebrare a muncii sale alături de 13 fotografi și duo-uri fotografice de renume mondial. nume grele. Lista îi include pe Mert & Marcus, Arthur Elgort, Jamie Hawkesworth, Steven Klein, Inez & Vinoodh, Annie Leibovitz, Peter Lindbergh, Craig McDean și Steven Meisel. Și lista continuă cu Rafael Pavarotti, Paolo Roversi, Karim Sadli și David Sims.

V-ați întrebat vreodată cum arată un deceniu din viața uneia dintre cele mai creative minți din modă?

Multe dintre poveștile vizuale incluse în carte au fost selectate direct din paginile revistei Vogue. Numai că materialul nu se limitează la atât. Volumul va cuprinde și lucrări realizate pentru publicații precum British Vogue, Vogue Italia, W și Document Journal, oferind o perspectivă completă asupra viziunii sale.

Editoriale iconice și povești din culise

Printre materialele prezentate se numără editorialul „Wildest Dreams” al lui Lindbergh, publicat în iulie 2019, care îi are în prim-plan pe actorul polonez Tomasz Kot și pe modelul Rianne Van Rompaey, surprinși în deșertul californian. Un alt moment de referință este „People in the Sun” (decembrie 2023), un omagiu adus de Annie Leibovitz pictorilor Edward și Josephine „Jo” Hopper, având-o ca protagonistă pe Maya Hawke alături de un grup de artiști contemporani.

Iar cartea privește și spre viitor, incluzând pictorialul de copertă cu Emma Stone pentru numărul din septembrie 2025, realizat de Jamie Hawkesworth la Palais des Papes din Avignon.

Voci celebre și amintiri personale

Pe lângă imaginile spectaculoase, „Grace: Now” este îmbogățită cu introduceri și comentarii de la personalități care au făcut parte din universul creativ al lui Coddington. Hai să vedem cine semnează. Nume precum Anna Wintour, Sara Moonves, Edward Enninful, Billy Norwich, Marc Jacobs, Nicolas Ghesquière, Sofia Coppola, Mia Goth și Elle Fanning aduc o notă personală întregului proiect.

Ba chiar Coddington însăși contribuie cu amintiri emoționante. Cartea debutează cu un tribut extins, scris de mână, dedicat regretatului Michael Roberts.

Până la urmă, e mai mult decât o carte de modă.

Această lansare marchează și o aniversare specială, fiind cadoul perfect pentru a-i ura lui Grace un fericit „La mulți ani!” la împlinirea vârstei de 85 de ani. Volumul urmează altor două colaborări de succes cu editura Phaidon, „Grace: The American Vogue Years” (publicată în 2015) și „Grace: Thirty Years of Fashion at Vogue” (din 2016). Cartea „Grace: Now” este disponibilă pentru precomandă la prețul de 100 de dolari.