Apare pe ecran aproape zilnic, fie că intri pe Google sau pe YouTube, și te pune în fața unei alegeri simple la prima vedere: „Accept all” sau „Reject all”. Vorbim despre fereastra de consimțământ pentru cookie-uri și date, un mecanism prin care gigantul tehnologic explică ce informații colectează despre tine. Dar ce se întâmplă, pe bune, când apeși pe unul dintre ele?

Hai să vedem ce spune chiar Google că face cu informațiile tale, dincolo de limbajul corporatist.

Ce face Google cu datele tale dacă apeși Accept all

Când alegi opțiunea „Accept all”, îi permiți companiei Google să folosească cookie-uri și date pentru o serie întreagă de scopuri. Nu e vorba doar de reclame. Pe listă se află în primul rând funcționalități de bază, cum ar fi „livrarea și menținerea serviciilor Google”. Apoi, compania menționează „urmărirea întreruperilor și protecția împotriva spamului, fraudei și abuzurilor”. Practic, se asigură că serviciile lor (cum ar fi YouTube sau Gmail) funcționează corect și sunt sigure.

Dincolo de asta, datele sunt folosite pentru a „măsura interacțiunea audienței și a statisticilor site-ului”. compania vrea să știe cum sunt folosite serviciile sale pentru a le putea îmbunătăți și pentru a „dezvolta și îmbunătăți noi servicii”.

Si, fireste, ajungem și la publicitate. Acceptul tău permite companiei să „livreze și să măsoare eficacitatea reclamelor”.

Diferența dintre reclamele personalizate și cele generale

Aici lucrurile devin și mai interesante. Dacă accepți tot, Google îți va afișa „conținut personalizat” și „reclame personalizate, în funcție de setările tale”. Cum vine asta? Conținutul și reclamele personalizate pot include „rezultate mai relevante, recomandări și reclame personalizate bazate pe activitatea anterioară din acest browser, cum ar fi căutările Google anterioare”. V-ați întrebat vreodată de ce după ce căutați o pereche de pantofi, vedeți reclame la pantofi peste tot? Acesta este motivul.

Dar ce se întâmplă dacă refuzi? Mai vezi reclame?

Da. Numai că acestea vor fi „non-personalizate”. Conținutul non-personalizat, explică documentul, este „influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizualizezi în prezent, activitatea din sesiunea ta activă de Căutare și locația ta”. Reclamele non-personalizate sunt și ele „influențate de conținutul pe care îl vizualizezi în prezent și de locația ta generală”. Nu-i chiar așa simplu, așadar.

Opțiunea Reject all nu te scapă de tot

Așadar, chiar și refuzând, Google tot colectează o serie de date minime pentru a-și face serviciile să funcționeze și pentru a-ți afișa reclame bazate pe contextul imediat, nu pe istoricul tău.

O distincție importantă.

Iar dacă vrei și mai mult control, există și butonul „Mai multe opțiuni”. Acesta îți permite să gestionezi în detaliu setările de confidențialitate. Google menționează că folosește cookie-uri și date și pentru a „adapta experiența pentru a fi adecvată vârstei, dacă este relevant”.

Pentru oricine dorește să sape și mai adânc în setările de confidențialitate, compania pune la dispoziție și un link direct, g.co/privacytools, unde utilizatorii pot revizui și ajusta opțiunile oricând.