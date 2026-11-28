Google a înlocuit aplicația Fitbit cu Google Health la 19 mai 2026, inclusiv pentru utilizatorii din România. Noua aplicație poate număra pașii cu telefonul, fără ceas sau brățară Fitbit și fără abonament.

Aplicația este disponibilă în română, pe Android și iPhone, iar Google a anunțat că distribuirea ei către toți utilizatorii s-a încheiat până la 26 mai 2026. Cine folosea Fitbit găsește în Google Health date despre mișcare, somn și sănătate, dar nu toate funcțiile vechi au rămas.

Ce poate face aplicația fără ceas

Cu telefonul la ea, o persoană poate urmări pașii, distanța și caloriile arse. Trebuie să fie conectată la cont în aplicație: altfel, Google Health nu îi numără pașii. Telefonul păstrează datele pentru ultimele șapte zile, inclusiv ziua în curs, și le trimite în aplicație când aceasta este deschisă.

Fără un Fitbit sau Pixel Watch conectat, aplicația arată filele Today și Health, pentru ziua curentă și datele de sănătate. Cu un astfel de dispozitiv apar și filele Fitness și Sleep, pentru mișcare și somn. Pot fi urmărite sau înregistrate și informații despre alimentație și ciclul menstrual.

Ce s-a păstrat și ce lipsește din Fitbit

Google Health păstrează urmărirea mișcării, somnului și a unor date de sănătate și se poate conecta la Fitbit sau Pixel Watch. Poate aduce date și prin Health Connect, pe Android, ori Apple Health, pe iPhone.

Google a eliminat mai multe funcții Fitbit. Printre ele sunt profilul somnului, estimarea variațiilor de oxigen, detectarea sforăitului pe Fitbit Sense și Versa 3 și reglajul sensibilității pentru somn. Au dispărut și unele grafice de stres, datele despre temperatura pielii minut cu minut, planurile alimentare, rețetele pentru abonați, grupurile, mesajele comunității și insignele. Cine folosea una dintre aceste funcții nu o va găsi doar schimbând fila.

Cât costă Google Health Premium în România

Numărarea pașilor cu telefonul nu cere Premium. În anunțul pentru România din 7 mai 2026, Google a indicat un preț de 49,99 lei pe lună sau 499,99 lei pe an pentru abonament. Douăsprezece plăți lunare ar însuma 599,88 lei; la aceste prețuri, plata pe un an este mai mică cu 99,89 lei.

Fitbit Premium a fost redenumit Google Health Premium la 19 mai 2026. În România, accesul la Premium și la antrenorul digital Google Health Coach este pentru persoane de cel puțin 18 ani care au Fitbit sau Pixel Watch. Abonamentul adaugă planuri adaptate pentru mișcare, informații mai amănunțite despre somn și antrenamente ghidate. Google spune că utilizatorii noi sau cei care revin la un Cont Google pot primi trei luni de probă după actualizarea aplicației.

Cum se pornesc pașii sau se conectează un Fitbit

Pașii pentru cele două situații sunt diferiți:

La un cont nou, utilizatorul instalează Google Health, alege „Join Google Health”, apoi „Just the app” și urmează instrucțiunile de pe ecran.

La un cont existent, deschide aplicația și alege Connections, Devices, Phone și Agree pentru a număra pașii cu telefonul.

Pentru un Fitbit, alege Connections, Add device, apoi dispozitivul și urmează instrucțiunile. Este necesar un Cont Google.

Pentru Pixel Watch, configurează mai întâi ceasul prin aplicația Google Pixel Watch pe un telefon Android compatibil, apoi îl adaugă din Connections, Add device.

Google a anunțat că va începe mutarea utilizatorilor Google Fit în Google Health mai târziu în 2026, fără să dea o zi exactă.