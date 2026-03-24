Glosslab, conceptul de saloane de manichiură intrat în faliment, revine pe piață, dar sub o formă complet nouă. Brandul se transformă într-o companie de lifestyle, iar la cârmă se află acum un duo mamă-fiică celebru: Elizabeth și Jordyn Woods.
Un brand vândut pe bucăți
Fondat în 2018 ca un concept de saloane de manichiură, Glosslab a intrat în procedură de faliment (Chapter 11) în decembrie 2024. Dar povestea nu s-a încheiat aici. În martie 2025, lanțul britanic de saloane Townhouse a achiziționat cele două locații Glosslab din TriBeCa și Flatiron, New York, pentru suma de 425.000 de dolari, în cadrul procedurii de faliment. În paralel, proprietatea intelectuală a brandului a fost vândută companiei VD Brand Holdings Inc., deținută de antreprenorul Adam Weitsman, pentru o sumă raportată de 100.000 de dolari în 2025.
O nouă conducere și o nouă strategie
Acum, Weitsman este gata să dezvăluie cum va arăta noul format. „Achiziționarea proprietății intelectuale a Glosslab marchează începutul unui nou capitol”, a declarat Weitsman. „Prezentarea numelui ca o nouă companie globală de beauty și lifestyle, alături de o echipă de conducere de talie mondială, investiții semnificative și o misiune de a inova în industrie, pregătește Glosslab să-și atingă întregul potențial global.”
Și pentru a îndeplini această viziune, a adus o echipă puternică. Elizabeth Woods va ocupa funcția de președinte, în timp ce fiica sa, Jordyn Woods, model și influencer, a fost numită director de creație al brandului. Ambele au sarcina de a contura noua viziune a mărcii și strategia de creștere pe termen lung.
Viziunea duo-ului mamă-fiică
„Sunt incredibil de onorată să preiau rolul de președinte al Glosslab, colaborând strâns cu Adam în acest nou capitol”, a spus Elizabeth Woods. „Faptul că lucrez alături de fiica mea, Jordyn Woods, al cărei rol de director de creație aduce o perspectivă unică brandului, în timp ce eu mă voi concentra pe stimularea inovației, creșterii și a unui succes extins, este o oportunitate extraordinară.”
Jordyn Woods a completat, subliniind alinierea personală cu noua direcție a mărcii. „Noua filozofie a Glosslab se potrivește perfect cu modul în care îmi trăiesc viața – intenționat, în mișcare rapidă și ancorat în grija de sine”, a afirmat ea. „Sunt încântată să lucrez alături de mama mea, Elizabeth, pentru a insufla viziunea noastră creativă pentru o gamă de produse care oferă soluții de înaltă performanță.”
Cum se traduce, pe bune, această viziune în produse concrete?
Ce produse aduce noul Glosslab
Glosslab va intra pe piață cu o linie de produse multifuncționale, cu performanțe de nivel profesional, concepute pentru a oferi rezultate superioare într-un timp mai scurt. Toate vor fi disponibile pe site-ul de e-commerce al brandului.
Accentul cade pe eficiență.
Iar gama de debut include câteva produse cheie, cu prețuri deja anunțate:
- Superboost: 10$
- Kit No. 1: 32$
- The Hand Cream: 28$
- The Essential Balm: 26$
Echipa este completată de un nume cu greutate din industrie. Fosta executivă Revlon, Martine Williamson, a fost confirmată în funcția de director de marketing al brandului.