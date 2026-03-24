Glosslab, conceptul de saloane de manichiură intrat în faliment, revine pe piață, dar sub o formă complet nouă. Brandul se transformă într-o companie de lifestyle, iar la cârmă se află acum un duo mamă-fiică celebru: Elizabeth și Jordyn Woods.

Un brand vândut pe bucăți

Fondat în 2018 ca un concept de saloane de manichiură, Glosslab a intrat în procedură de faliment (Chapter 11) în decembrie 2024. Dar povestea nu s-a încheiat aici. În martie 2025, lanțul britanic de saloane Townhouse a achiziționat cele două locații Glosslab din TriBeCa și Flatiron, New York, pentru suma de 425.000 de dolari, în cadrul procedurii de faliment. În paralel, proprietatea intelectuală a brandului a fost vândută companiei VD Brand Holdings Inc., deținută de antreprenorul Adam Weitsman, pentru o sumă raportată de 100.000 de dolari în 2025.

O nouă conducere și o nouă strategie

Acum, Weitsman este gata să dezvăluie cum va arăta noul format. „Achiziționarea proprietății intelectuale a Glosslab marchează începutul unui nou capitol”, a declarat Weitsman. „Prezentarea numelui ca o nouă companie globală de beauty și lifestyle, alături de o echipă de conducere de talie mondială, investiții semnificative și o misiune de a inova în industrie, pregătește Glosslab să-și atingă întregul potențial global.”

Recomandari Fenomenul Girlboss revine? Femeile reprezintă acum 29% din conducerea companiilor

Și pentru a îndeplini această viziune, a adus o echipă puternică. Elizabeth Woods va ocupa funcția de președinte, în timp ce fiica sa, Jordyn Woods, model și influencer, a fost numită director de creație al brandului. Ambele au sarcina de a contura noua viziune a mărcii și strategia de creștere pe termen lung.

Viziunea duo-ului mamă-fiică

„Sunt incredibil de onorată să preiau rolul de președinte al Glosslab, colaborând strâns cu Adam în acest nou capitol”, a spus Elizabeth Woods. „Faptul că lucrez alături de fiica mea, Jordyn Woods, al cărei rol de director de creație aduce o perspectivă unică brandului, în timp ce eu mă voi concentra pe stimularea inovației, creșterii și a unui succes extins, este o oportunitate extraordinară.”

Jordyn Woods a completat, subliniind alinierea personală cu noua direcție a mărcii. „Noua filozofie a Glosslab se potrivește perfect cu modul în care îmi trăiesc viața – intenționat, în mișcare rapidă și ancorat în grija de sine”, a afirmat ea. „Sunt încântată să lucrez alături de mama mea, Elizabeth, pentru a insufla viziunea noastră creativă pentru o gamă de produse care oferă soluții de înaltă performanță.”

Recomandari Fondatoarea Tarte lansează un brand cu fiii ei și are 50.000 de clienți în așteptare

Cum se traduce, pe bune, această viziune în produse concrete?

Ce produse aduce noul Glosslab

Glosslab va intra pe piață cu o linie de produse multifuncționale, cu performanțe de nivel profesional, concepute pentru a oferi rezultate superioare într-un timp mai scurt. Toate vor fi disponibile pe site-ul de e-commerce al brandului.

Accentul cade pe eficiență.

Recomandari Bretonul U este tunsoarea momentului adoptată de Jennifer Lawrence

Iar gama de debut include câteva produse cheie, cu prețuri deja anunțate:

Superboost: 10$

Kit No. 1: 32$

The Hand Cream: 28$

The Essential Balm: 26$

Echipa este completată de un nume cu greutate din industrie. Fosta executivă Revlon, Martine Williamson, a fost confirmată în funcția de director de marketing al brandului.