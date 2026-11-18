GapStudio, linia de modă a brandului Gap deținut de Gap Inc., pregătește pentru 20 noiembrie 2026 o colecție de iarnă cu 12 piese, creată de Zac Posen, potrivit Variety. Pentru cumpărătoarele din România, prețurile anunțate pornesc de la 54 de dolari, dar vânzarea colecției pe GAP.ro nu este confirmată.

Piesele vor fi puse în vânzare pe Gap.com și în anumite magazine Gap, fără ca România să fie menționată. La 18 noiembrie, pagina românească GapStudio afișa colecția de toamnă, nu și hainele de iarnă; prețurile anunțate în dolari nu sunt prețuri de vânzare în lei.

Cât costă piesele prezentate până acum

Variety a publicat prețurile pentru cinci dintre cele 12 piese. Toate sunt prețuri anunțate în dolari pentru lansare, nu oferte verificate în România:

Rochie lungă, strânsă pe corp și cu dungi în relief: 268 de dolari.

Jachetă din denim, cu formă bine conturată: 168 de dolari.

Sacou din denim, cu două rânduri de nasturi: 198 de dolari.

Blugi cu talie înaltă, cusături vizibile și bride care trec pe sub talpă: 148 de dolari.

Jacheta Brannan Bear, cu aspect de blană și urechi de urs: 268 de dolari.

Prețurile anunțate pentru întreaga colecție sunt între 54 și 268 de dolari. Nu a fost publicată lista completă a pieselor, astfel că prețul de 54 de dolari nu poate fi legat de un articol anume.

Ce se știe despre cumpărarea din România

Gap.com nu livrează direct comenzile din afara Statelor Unite și îi trimite pe clienții din România către GAP.ro. Magazinul românesc livrează în țară, dar nu a confirmat că va vinde colecția de iarnă. Este listat și un magazin Gap la Fashion House Outlet Centre Militari, fără o confirmare că va primi aceste piese.

Dacă hainele vor apărea pe GAP.ro, costul transportului se adaugă prețului produselor pentru clienții care nu au cont. Tarifele afișate la 18 noiembrie 2026 erau:

Packeta: 19,99 lei.

Fan Courier: 27,99 lei.

DPD: 27,99 lei.

Sameday Easybox: 31,99 lei.

Clienții înregistrați au transport gratuit la comenzi de peste 260 de lei. GAP.ro estimează livrarea în 2-5 zile lucrătoare de la expediere. Produsele pot fi returnate în 14 zile calendaristice de la primire de clienții neînregistrați și în 30 de zile de cei înregistrați, însă transportul de retur este plătit de client; magazinul nu face schimburi.

Ce aduce colecția de iarnă față de cea de toamnă

Gap Inc. a prezentat pe 28 august 2026 o colecție GapStudio de toamnă cu 20 de piese, construită în jurul denimului, hainelor kaki, cămășilor și jachetelor inspirate de hainele de lucru. Colecția de iarnă are 12 piese și include, între articolele prezentate, o rochie lungă, un sacou din denim, blugi cu bride și jacheta Brannan Bear. Culorile descrise pentru noile haine sunt în principal negru, cu albastru intens, roșu închis, alb și nuanțe neutre.

Zac Posen, vicepreședinte executiv și director creativ al Gap Inc., a proiectat ambele colecții. Imaginea campaniei de iarnă este EJAE, vocea personajului Rumi din filmul de animație „KPop Demon Hunters”. Disponibilitatea în România și eventualele prețuri în lei rămân de lămurit după lansarea anunțată pentru 20 noiembrie.