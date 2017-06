Machiaj natural si radiant pentru sezonul cald

Cauti un machiaj natural si radiant usor de realizat vara aceasta? Acest articol iti ofera toate informatiile necesare pentru a realiza acest machiaj.

In sezonul cald, un ten radiant este tot ce iti doresti. In timp ce machiajul mai dramatic, precum cel smokey este inca in voga, cel natural care scoate in evidenta tenul radiant si luminos este perfect in timpul zile. Vestea buna este ca nu trebuie sa ai un ten perfect pentru a purta acest machiaj.

1. Aplica balsamul de buze

Incepe prin a aplica balsamul de buze. Poate parea un inceput neobisnuit, insa scopul este de a lasa balsamul de buze sa iti hidrateze buzele pana cand termini machiajul si este timpul sa te dai cu ruj.



2. Aplica baza de machiaj

Aplica baza de machiaj pentru a pregati tenul de aplicarea fondului de ten. Baza ajuta la ascunderea porilor si a ridurilor de expresie.



3. Aplica fondul de ten

Secretul unui machiaj radiant este tenul cu aspect uleios. Aplica fondul de ten cu un buretel pentru un aspect mai natural.



4. Aplica corectorul

Dupa fondul de ten, aplica corector sub ochi. Deseneaza un triunghi pentru a ascunde cearcanele si pungile de sub ochi. De asemenea il poti folosi pe frunte, de-alungul nasului, deasupra buzelor si pe barbie pentru a oferi luminozitate tenului.



5. Fixeaza machiajul cu pudra

Dupa fondul de ten si corector, trebuie sa le fixezi cu pudra.



6. Aplica bronzerul

Care este secretul unor obraji conturati? Bronzerul, desigur. Folosind o pensula pufoasa aplica un bronzer sub pometi.

Folosind acelasi bronzer, aplica putin produs in pliul pleoapei pentru a defini ochii.



7. Aplica blush

Cand vine vorba de blush iti doresti unul natural cu putin sclipici. Este cel mai indicat sa alegi culoarea piersicii pentru acest tip de machiaj.



8. Aplica iluminator

Daca bronzerul este secretul unor obraji definiti, atunci iluminatorul este secretul secretul unui ten radiant. Aplica-l, formand un “C” deasupra pometilor spre tample. De asemenea poti lumina fruntea, coltul intern al ochilor, nasul, barbia si osul de sub sprancene.



9. Aplica rimel

Aplica cateva straturi de rimel atat pe genele superioare cat si pe cele inferioare.



10. Aplica fard negru

Tine minte ca poti sari peste acest pas daca nu planuiesti sa porti gene false.



11. Aplica genele false

In cazul unui machiaj natural, precum acesta, ochii trebuie sa iasa in evidenta, fapt care este posibil prin aplicarea unor gene false.



12. Aplica rujul

Inainte de a te da cu ruj, sterge ce a ramas din balsamul de buze.