Deborra-Lee Furness, fosta soție a lui Hugh Jackman, a stârnit un val de reacții pe internet printr-un comentariu subtil lăsat pe Instagram. Actrița în vârstă de 70 de ani a reacționat la o postare despre încredere și trădare, la scurt timp după ce fostul ei partener a apărut la Met Gala alături de noua sa iubită, Sutton Foster.

Te-ai întrebat vreodată cum gestionează femeile celebre despărțirile mediatizate intens? Situația Deborrei ne arată că, dincolo de ecrane și covorul roșu, emoțiile unei separări după 27 de ani de căsnicie rămân la fel de complexe pentru oricine. Nu e vorba doar despre un simplu comentariu pe internet, ci despre modul în care alegem să ne procesăm public rănile și să ne setăm limitele atunci când fostul partener merge mai departe.

Un mesaj subtil pe rețelele sociale

Iar lucrurile au devenit și mai interesante când fanii au făcut legătura cu evenimentele recente. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un articol de lifestyle, Kerry Washington a promovat noul ei serial pe Instagram cu mesajul: „Și nu poți avea încredere în NIMENI… NICIODATĂ”.

Recomandari Ava Max a publicat o fotografie topless, primind 61.000 de aprecieri.

Răspunsul Deborrei nu s-a lăsat așteptat prea mult.

„HILAR… Atât de adevărat”, a scris ea pe rețeaua socială.

Reacția ei a strâns rapid zeci de aprecieri de la urmăritori. Fanii au interpretat acest gest ca pe o aluzie directă la situația ei personală, având în vedere declarațiile ei anterioare.

Recomandari George Clooney a detestat o perioată pe Brad Pitt. Motivul a fost un rol râvnit de ambii actori.

Trecutul și ecourile unei despărțiri

Dar de unde a pornit toată această agitație online? Pe 4 mai, Hugh Jackman a participat la Met Gala împreună cu noua lui parteneră. Pentru mulți admiratori, apariția a fost considerată o lovitură dură, mai ales că actorul obișnuia să participe la acest eveniment exclusivist la brațul Deborrei încă de la debutul lor din 2004.

Reacțiile din online au fost extrem de împărțite. Unii au criticat gestul ca fiind lipsit de respect, lăsând comentarii de susținere pentru fosta soție, în timp ce alții au sugerat că este timpul ca publicul să accepte noua realitate a actorului.

Și totuși, nu e prima dată când actrița aduce în discuție tema loialității. Anul trecut, după ce a depus actele de divorț la New York pe 23 mai, ea a vorbit deschis despre provocările emoționale prin care a trecut.

„Inima și compasiunea mea se îndreaptă către toți cei care au traversat călătoria traumatică a trădării. Este o rană profundă care taie adânc, totuși, cred într-o putere superioară și că Dumnezeu/universul, orice consideri tu că te ghidează, lucrează mereu PENTRU noi.” – Deborra-Lee Furness, Actriță

Ea a adăugat că, deși doare, pe termen lung întoarcerea la propriile valori și limite reprezintă adevărata eliberare.

Recomandari Vestea care schimba totul pe ringul de dans. Cine va prezenta noul sezon Strictly

Cum mergem mai departe cu eleganță

Cei doi au șocat publicul în septembrie 2023 când au anunțat despărțirea oficială.

„Am fost binecuvântați să împărtășim aproape trei decenii împreună ca soț și soție într-un mariaj minunat și plin de iubire. Călătoria noastră se schimbă acum și am decis să ne separăm pentru a ne urmări creșterea individuală.” – Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness, Comunicat comun

Acum, Hugh Jackman își trăiește noua poveste de dragoste cu actrița Sutton Foster. Relația lor a fost confirmată oficial pe 6 ianuarie 2025, după o primă apariție pe covorul roșu în luna octombrie la un festival de film.

Cum putem aplica noi, în viețile noastre, lecțiile din astfel de situații delicate? Iată câteva lucruri de reținut:

Fii blândă cu tine însăți în perioadele de tranziție emoțională, acordă-ți timp.

Păstrează-ți umorul, chiar și sub formă de mici ironii, dacă asta te ajută să te descarci sănătos.

Concentrează-te pe propria vindecare și pe lucrurile care îți aduc bucurie autentică.

Un mic truc pe care îl aplic și eu deseori? Când lucrurile par copleșitoare în viața personală, o pauză de la rețelele sociale face minuni pentru liniștea mentală.

Atenția publicului rămâne acum ațintită asupra modului în care cei doi foști parteneri vor gestiona aparițiile viitoare. Rămâne neclar dacă tensiunile vizibile în mediul online se vor reflecta și în modul în care își coordonează viața de familie pentru cei doi copii pe care îi au împreună.