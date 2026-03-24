Maureen Kelly, fondatoarea gigantului Tarte, se lansează într-o nouă aventură antreprenorială după 26 de ani. De data aceasta, o face alături de fiii ei, Finn (18 ani) și Sully (19 ani), cu un brand de nootropice numit Finnsul, care a strâns deja 50.000 de înscrieri pe lista de așteptare chiar înainte de lansare.

O afacere de familie născută din necesitate

La prima vedere, pare o mișcare neașteptată. Spre deosebire de alți moguli din beauty care au lansat un al doilea brand tot în aceeași nișă, Kelly intră pe piața de wellness. Dar de ce? Atât ea, cât și fiii săi au ADD și descriu starea lor constantă ca având „37 de tab-uri deschise simultan”. V-ați gândit vreodată că hidratarea nu e doar pentru corp, ci și pentru creier? Aparent, nici ei nu găseau un produs care să facă asta, așa că și-l preparau singuri.

„Funcționa și clar ne ajuta, dar până la urmă am decis: «Știi ceva? Hai să punem [aceste suplimente] la un loc. Nu e sustenabil să o facem așa cum o făceam»”, a explicat Maureen Kelly.

Așa s-a născut Finnsul, un brand pornit în garajul renovat al familiei.

Ce conține Finnsul și de ce e la modă

Produsul, o pulbere vândută în pliculețe, își propune să combine electroliții cu nootropicele, „pentru că nimeni nu se ocupă de hidratarea creierului tău”, spune Kelly. Ingredientele cheie includ electroliți, vitamina B, biotină (pentru păr și unghii sănătoase, o legătură cu background-ul ei din beauty) și Cognizin, o formă patentată de citicolină care susține energia mentală, concentrarea și memoria. Pliculețele nu conțin zahăr, au doar cinci calorii și vin în trei arome: căpșuni, limonadă și fructul pasiunii.

O pungă cu 15 pliculețe va costa 29,99 dolari, iar pulberea vrac va fi 49,99 dolari. Iar momentul lansării pare perfect ales. Popularitatea electroliților a explodat cu peste 51% în ultimul an în SUA, în timp ce biotina a crescut cu 6,5%. Și nootropicele nu sunt mai prejos, cu o creștere de 12,4% în căutări.

Lansare pe TikTok cu ajutorul comunității

Brandul se lansează direct către consumator și pe TikTok Shop. Strategia e simplă, dar eficientă: implicarea totală a comunității. Cu 14.000 de urmăritori pe Instagram și 25.000 pe TikTok, Finnsul a folosit aceste platforme pentru a întreba publicul ce arome preferă sau ce culori să aibă produsele promoționale.

„Maureen și băieții au făcut practic crowdsourcing pentru tot, iar acum vom duce asta și către comunitatea TikTok”, a declarat Erica Sieni, VP de brand marketing la Tarte, care lucrează și la Finnsul. „Asta include culoarea hanoracelor, designul sticlelor de apă, culorile capacelor, culorile logo-urilor și aromele. Chiar ne vom baza pe acea comunitate [când vine vorba de] ce vom lansa în continuare.”

Deși au primit deja oferte de la retaileri mari, Kelly le-a refuzat momentan. „Am fost deja contactați de retaileri mari și le-am spus politicos: «Vă mulțumim mult și ne-ar plăcea să reluăm discuția la un moment dat, dar nu suntem încă acolo»”, a spus ea. Totuși, în aprilie, pliculețe Finnsul vor fi incluse în kituri speciale Tarte x Finnsul în toată rețeaua Ulta.

O afacere „pe brânci”, pornită în garaj

Nu vă imaginați o operațiune corporatistă. Stai puțin, cum vine asta? Păi, totul este cât se poate de real și personal. Un reprezentant al brandului a ținut să clarifice lucrurile: „Finnsul este construit în stilul vechi – cu resurse proprii, pe brânci și cu implicare directă. Finn a construit singur întregul TikTok Shop și site-ul și va răspunde la întrebările clienților, în timp ce Sully a crescut lista de așteptare și a ajutat la selectarea manuală a fiecărui ingredient între examene și vizite la fabrică.”

Băieții și-au investit propriile economii, iar comenzile vor fi onorate chiar de ei, din garajul familiei.

Deși produsul a pornit de la o nevoie personală legată de ADHD (o afecțiune care, conform CDC, atinge 6% din adulții americani, adică 15,5 milioane de oameni), Kelly subliniază că publicul țintă este mult mai larg. „Nu poziționăm acest produs ca pe unul care «repară» ceva. Este despre a te ajuta să te simți mai limpede, mai stabil și mai în control asupra concentrării tale. Indiferent dacă ai sau nu ADHD, cu toții primim notificări pe Slack, emailuri, mesaje – parcă nu se mai termină.”