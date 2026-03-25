Continuarea mult-așteptată a filmului „The Devil Wears Prada” se lansează pe 1 mai, iar distribuția originală, incluzând nume ca Meryl Streep și Anne Hathaway, revine pe marile ecrane. Numai ca lansarea nu vine singură, ci însoțită de o avalanșă de colaborări cu branduri de top din beauty și lifestyle, de la L’Oréal la Grey Goose, care vor să profite de popularitatea francizei.

Unelte de beauty cu stil de Runway

Primul pe listă este Tweezerman, care lansează o colecție-capsulă în ediție limitată. Setul de cinci piese este decorat cu iconografia specifică filmului „The Devil Wears Prada 2”. Vorbim despre ilustrații cu tocuri, genți, pensule de machiaj, ochelari de soare și chiar skyline-ul din New York.

Colecția include produse esențiale: penseta Classic Slant, penseta Mini Slant, ondulatorul de gene Classic, un set de trei pile de unghii profesionale și setul Combo Clipper. Produsele vor fi disponibile pe Amazon începând cu 2 aprilie și pe site-ul oficial tweezerman.com din 6 aprilie. Prețurile variază între 8 și 26 de dolari.

Kendall Jenner, noua asistentă a Mirandei?

L’Oréal Paris a intrat în joc cu un parteneriat puternic cu 20th Century Studios, lansat în timpul celei de-a 98-a ediții a Premiilor Oscar. Brandul a difuzat un spot publicitar de 50 de secunde, creat de agenția Maximum Effort, avându-le în prim-plan pe ambasadoarele globale Kendall Jenner și Simone Ashley. Stai puțin, Kendall Jenner la Runway? Nu-i chiar așa.

Clipul, filmat în birourile fictive ale revistei Runway, o prezintă pe Jenner fiind confundată cu o candidată pentru postul de asistentă a Mirandei Priestly, înainte ca Amari (personajul lui Ashley din noul film) să intre și să clarifice încurcătura.

Campania are și un slogan pe măsură: „You’re Worth It. That’s All.”

Fixativ cu atitudine: „That’s All”

Ca brand oficial de produse de păr al filmului, TRESemmé nu putea sta deoparte. Compania lansează un pachet special care include trei produse cu denumiri inspirate de replicile virale din primul film: un spray pentru textură uscată „Groundbreaking”, un spray pentru strălucire „Runway Ready” și un fixativ de lucru „That’s All”. Colecția va fi disponibilă de la 1 aprilie.

Dar asta nu e tot. TRESemmé a debutat și o nouă campanie, „Get Your Hair on the A-list”, în care ambasadoarea brandului Paige DeSorbo și designerul Christian Siriano reinterpretează celebra scenă a curelei din filmul original. V-ați fi gândit că un fixativ poate avea atâta personalitate?

Cocktailuri și băuturi în ediție limitată

În parteneriat cu 20th Century Studios, Grey Goose a creat cinci cocktailuri inspirate de filmul original. Fiecare băutură (pe bază de vodcă, clar) are un nume sugestiv: The Devil’s Roast (un espresso martini), The Scarlet Step, The Cerulean Goose, the That’s All Martini și Groundbreaking Spring Spritz.

Iar pentru cei care preferă băuturile non-alcoolice, veștile sunt la fel de bune. Diet Coke și Smartwater, ambele sub umbrela Coca-Cola, se alătură campaniei cu doze și sticle în ediție limitată, susținute de activări în social media. Sloganul campaniei Diet Coke este o altă replică celebră: „A Diet Coke Please. That’s All.”

Lylle Breier, vicepreședinte executiv la Disney, a oferit mai mult context. „În ‘The Devil Wears Prada 2,’ gustul este totul. Suntem încântați să extindem relația noastră de lungă durată cu Coca-Cola prin această colaborare epică Diet Coke și Smartwater, într-un mod care se simte clasic și autentic, două mărci iconice care întruchipează stilul și încrederea pe care publicul nostru, și Miranda Priestly însăși, le așteaptă.”