Fetele de 11-17 ani au raportat în 2025 cel puțin o oră de mișcare în medie 2,4 zile pe săptămână, față de 3 zile la băieți, arată o cercetare globală prezentată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) la 4 noiembrie 2026. Diferența îi poate ajuta pe părinți să se uite la locul pe care mișcarea îl are în programul adolescentelor, fără să presupună că fiecare fată se mișcă la fel de puțin.

La nivel mondial, adolescenții au atins pragul de o oră în medie 2,7 zile pe săptămână, nivel aproape neschimbat din 2010. În 2025, doar 14% l-au atins în toate cele șapte zile, iar unul din patru nu l-a atins în nicio zi. Acest ultim rezultat nu înseamnă că acei adolescenți nu au făcut deloc mișcare.

O oră de mișcare nu înseamnă numai sport organizat

În cercetare, o „zi activă” este o zi în care adolescentul spune că a făcut cel puțin 60 de minute de mișcare care îi crește ritmul respirației. În această mișcare pot intra joaca, sportul, orele de educație fizică, mersul pe jos sau cu bicicleta și treburile din casă. Nu trebuie să fie doar un antrenament.

Recomandarea OMS pentru copiii și adolescenții de 5-17 ani este o medie de cel puțin 60 de minute pe zi de astfel de mișcare, pe parcursul săptămânii. Așadar, măsura folosită în studiu, câte zile au avut cel puțin o oră, nu descrie singură toată mișcarea făcută de un copil. OMS recomandă și activități mai intense, precum și unele care întăresc mușchii și oasele, cel puțin trei zile pe săptămână.

Ce arată datele pentru fetele din România

O fișă OMS despre România, publicată în 2024, folosește răspunsuri culese în 2017-2018. Atunci, 10% dintre fetele de 11-15 ani au spus că au făcut cel puțin 60 de minute de mișcare în fiecare zi a săptămânii. Dintre fetele de 15 ani, proporția a fost de 6,9%.

Acestea sunt procente pentru toate cele șapte zile, nu o medie de zile active. Sunt și din altă perioadă decât media globală pentru 2025, astfel că nu arată dacă fetele din România au ajuns între timp la 2,4 zile pe săptămână. Cercetarea globală arată că, pe măsură ce înaintează în vârstă, fetele raportează mai puține zile active.

Cum au fost obținute mediile globale

Cercetarea reunește 389 de sondaje din 140 de țări și teritorii, la care au răspuns peste 3,2 milioane de adolescenți. Ei au spus câte zile din săptămâna precedentă au făcut cel puțin o oră de mișcare. Răspunsurile au venit în principal din școli, nu din măsurători făcute cu ceasuri sau alte aparate; estimările au fost calculate separat pentru fete și băieți.

Comparația dintre 2010 și 2025 nu urmărește aceleași fete timp de 15 ani. OMS arată că lipsesc date pentru 55 de țări, iar cele din țările cu venituri mici sunt puține. În 25 dintre cele 140 de țări incluse, mai puțin de 80% dintre copiii de vârstă gimnazială mergeau la școală; puține sondaje au acoperit întreaga grupă de 11-17 ani. Aceste limite trebuie avute în vedere mai ales când rezultatele globale sunt folosite pentru a judeca situația unei singure adolescente.

Diferența dintre fete și băieți arată unde este nevoie de mai multă atenție, dar sondajele despre zilele active nu stabilesc de ce o anumită fată face mai puțină mișcare. Autorii cer școli și cartiere care oferă mai multe ocazii de mișcare, inclusiv activități sigure și accesibile pentru fete. OMS urmărește reducerea, până în 2030, a proporției adolescenților care nu ating pragul zilnic, față de 2010; potrivit raportului, nicio țară nu este acum pe drumul necesar pentru atingerea obiectivului.

Cum faci loc mișcării în program

Recomandarea OMS permite mai multe feluri de activitate, nu cere alegerea unui singur sport. Pentru un program care are deja școală și alte obligații, pașii pot fi: