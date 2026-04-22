Dacă ești în căutarea unui exfoliant facial coreean, vei observa rapid că nu seamănă deloc cu scruburile sau peelingurile cu care te-ai obișnuit. În stilul K-beauty, accentul cade mai puțin pe o refacere agresivă a pielii și mai mult pe o abordare prietenoasă cu bariera cutanată, care prioritizează rezultatele constante în detrimentul intensității imediate. „K-beauty nu folosește doar categorii de exfolianți blânzi precum polihidroxiacizii (PHA) și exfolianții enzimatici, ci și formatele sunt cele care îl fac să se simtă mai distinctiv”, explică Dr. Sarah Sheu, medic dermatolog. „Vezi mult mai multe dischete tonice, geluri de peeling, esențe exfoliante și cleansere pudră. Aceste formate pot face exfolierea mai ușor de personalizat în funcție de tipul de ten și toleranța fiecăruia.”

Recomandarea dermatologului Torriden

Dacă Dr. Sheu ar putea recomanda un singur exfoliant coreean, acesta ar fi Torriden Balanceful 5D Cica Complex AHA Pore Refining Toner (27$). Motivul? Pentru că „reflectă unul dintre cele mai mari puncte forte ale K-beauty: exfolierea prietenoasă cu rutina”. Acesta combină un amestec de acizi blânzi – gluconolactonă (un PHA), acid lactic și acid lipohidroxi (un derivat al acidului salicilic) – „pentru a netezi acumularea de celule moarte”, spune Dr. Sheu. Pe lângă acizi, conține complexul propriu 5D Cica, cu cinci forme de Centella asiatica, pentru a calma și a întări bariera pielii.

În loc de acid hialuronic standard, tonerul folosește acid hialuronic hidrolizat (fragmentat în molecule mai mici pentru o penetrare mai bună), astfel încât hidratarea se simte mai profundă și de durată. Christa Joanna Lee, una dintre editoarele care l-au testat, a confirmat eficiența: „Tonerul Balanceful 5D Cica Complex de la Torriden exfoliază delicat întreaga față, dar intră cu adevărat în acele zone dificile fără a se simți aspru. Este fără parfum, ușor ca apa și atât de simplu de utilizat – una dintre acele formule necomplicate care fac o mare diferență.”

Soluții pentru ten gras și uscat

Pentru tenul gras, dischetele Celimax Jiwoogae Heartleaf BHA Peeling & Exfoliating Pads (21$) sunt o opțiune excelentă. „Jiwoogae” înseamnă radieră în coreeană, iar produsul exact asta face. „Pentru pielea grasă, acidul salicilic din formulă este deosebit de util, deoarece este solubil în ulei și poate pătrunde mai adânc în pori pentru a ajuta la eliminarea punctelor negre și a acumulărilor”, notează Dr. Sheu. Dischetele au două fețe: una moale pentru o aplicare generală și una texturată pentru zonele mai uleioase.

În schimb, pentru tenul uscat, Mixsoon Bean Essence Brightening Hydrator (24$) se bazează pe fermentație, un pilon al culturii coreene. Ingrediente precum soia, rodia, orzul și para sunt fermentate pentru a descompune compușii în molecule mai mici, mai ușor de absorbit de piele. Sarah Chung Park, fondatoare și CEO al distribuitorului de produse de înfrumusețare Landing International, descrie formula ca fiind „ușor vâscoasă, cu o textură mătăsoasă, care se absoarbe rapid și lasă în urmă o strălucire moale și hidratată”. Sarah Han, care a testat produsul, adaugă: „Cel mai bun mod în care pot descrie textura esenței de la Mixsoon este că seamănă cu mucina de melc, dar un pic mai lejeră.”

Exfoliere blândă pentru piele sensibilă

Dar ce faci dacă ai tenul foarte sensibil sau chiar predispus la eczeme? Aici intervin produsele cu PHA. Biodance Skin Refining Mild PHA Toner (21$) conține 8% PHA, fiind o alegere ideală. „Pentru pielea sensibilă, recomand să se înceapă cu PHA-uri precum gluconolactona, deoarece exfoliază mai blând și sunt adesea mai bine tolerate decât acizii mai puternici”, sfătuiește Dr. Sheu.

La o concentrație de 8% PHA, această formulă ajută la îndepărtarea celulelor moarte și la netezirea texturii, dar pentru că moleculele de PHA sunt mai mari, acționează mai lent la suprafață, reducând riscul de iritație. Pe bune, e o diferență notabilă. Christa Joanna Lee, care l-a încercat, spune: „Abia de curând am început să folosesc PHA, iar acest toner m-a convins total – dimensiunea moleculară mai mare chiar face o diferență pentru pielea mea sensibilă. Când alergiile îmi fac zona din jurul nasului și obrajilor să se simtă iritată de la folosirea constantă a șervețelelor, la acest produs apelez; este incredibil de blând și nu înțeapă niciodată.”

O altă opțiune este Round Lab 1025 Dokdo Toner (17$), care folosește proteaza, o enzimă ce ajută la descompunerea proteinelor care leagă celulele moarte. Alessandra Foresto, care suferă de eczeme, a fost impresionată: „În mod puternic, nu m-a înțepat și nu mi-a înroșit zonele cu eczemă, ci le-a calmat.”

Formate unice și abordări complexe

Dincolo de tonere și esențe, K-beauty inovează și cu formate atipice. Skin1004 Poremizing Quick Clay Stick Mask (14$) este o mască de argilă sub formă de stick, ideală pentru călătorii. Conține kaolin și bentonită pentru a absorbi sebumul, iar pudra din semințe de fasole adzuki oferă o exfoliere fizică foarte fină. Sarah Han, editoare, a spus: „Îmi place cât de convenabil este acest ambalaj tip stick – îl iau în toate călătoriile mele.”

O abordare complexă.

În final, Some By Mi AHA BHA PHA 30 Day Miracle Exfoliating Toner (17$) combină trei tipuri de acizi pentru o acțiune completă, dar respectă principiul de bază al K-beauty. Charlotte Cho, esteticiană și co-fondatoare a Soko Glam, a rezumat cel mai bine filosofia: „Blândețea este rege atunci când vine vorba de tratarea erupțiilor”. Formula echilibrează acizii cu apă din frunze de arbore de ceai pentru a calma inflamația, niacinamidă pentru tonus neuniform și extracte locale precum floarea de lotus.