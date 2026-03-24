Charlotte Tilbury a lansat un nou produs în celebra sa gamă „airbrush flawless”. Este vorba despre un corector care promite să reziste până la 24 de ore fără să se strângă în liniile fine, să fie rezistent la apă și transpirație și chiar să dubleze hidratarea din zona ochilor. Produsul și-a făcut deja debutul pe covorul roșu, fiind purtat de vedete precum Teyana Taylor și Amal Clooney.

Promisiuni mari și un debut spectaculos

Noul corector se alătură unei familii de produse de top, precum fondul de ten airbrush flawless (£39) sau pudra de fixare (£39). Acesta nu este primul corector al brandului – au mai fost lansate magic away în 2018 și beautiful skin radiant în 2022 – însă noul venit mizează totul pe performanță și un aspect perfect. promite un finish care nu devine neuniform și nu încarcă tenul.

Dar, să fim serioși, poate chiar să facă tot ce promite?

Lista de calități este, e drept, impresionantă: rezistență de 24 de ore, rezistență la apă și transpirație și o hidratare dublată în zona de sub ochi. Am pus produsul la treabă pentru a vedea dacă lucrurile stau chiar așa.

Cum se simte și cum se aplică

La prima vedere, ambalajul nu pare dramatic diferit. Vine într-un tub elegant, cu un capac auriu-roz, specific brandului. Produsul se aplică printr-un aplicator cu burete, dar acesta are o formă de diamant care ajută la controlul cantității de produs.

Și e un lucru bun, pentru că e foarte ușor să exagerezi. La prima aplicare, am pus cinci puncte sub fiecare ochi, ceea ce s-a dovedit a fi mult prea mult. În realitate, două sau trei puncte ar fi fost de ajuns. Din fericire, formula nu se usucă imediat, oferind suficient timp pentru a o estompa înainte de a se fixa. Se întinde uniform, fără să lase dâre.

Pe o piele grasă, formula se lucrează ușor cu o pensulă mică și pufoasă. Numai ca, la testarea pe dosul mâinii (unde pielea este natural mai uscată), produsul s-a fixat mai repede, așa că persoanele cu ten uscat ar trebui să pregătească zona cu o cremă hidratantă înainte de aplicare.

Rezultatul final: natural sau încărcat?

După aplicare și fixare cu o pudră fină, surpriza a fost majoră. De obicei, chiar și corectoarele mele preferate încep să se strângă în liniile fine. Iar corectorul airbrush flawless, după câteva ore, nu a arătat niciun semn că s-ar așeza în cutele de sub ochi. A rămas exact acolo unde a fost aplicat, fără să alunece, fără să se oxideze și fără să capete un aspect neuniform pe parcursul zilei.

Inițial, am crezut că acest corector ar putea avea o acoperire mai mare decât prefer, dar odată estompat și fixat ușor cu pudră, finisajul a fost surprinzător de natural. Zona de sub ochi nu părea deloc încărcată, ternă sau plată.

Cât despre promisiunea de rezistență la transpirație, hai să vedem. Corectorul a rămas la locul lui chiar și după o călătorie aglomerată și călduroasă cu metroul.

Un rezultat bun, pe bune.

Verdictul nostru: merită investiția?

Noul corector de la Charlotte Tilbury „umple un gol existent de mult timp pe piață”. Deși majoritatea ne-am dori să acoperim cearcănele cu ceva ce seamănă cu o pastă de tapet, formulele mai grele ajung adesea să arate încărcate și inestetice pe parcursul zilei. Acest produs rezolvă problema, atingând un echilibru puternic între acoperirea mare și o senzație lejeră, totul în timp ce oferă finisajul fin, ca de aerograf, pe care îl promite numele său.

Dacă ai norocul unor cearcăne luminoase și o zonă a ochilor fără probleme, acoperirea opacă oferită aici s-ar putea să nu fie necesară. Iar persoanele cu piele uscată vor dori să pregătească zona cu o cremă de ochi bună pentru a preveni orice dificultate la aplicare. totusi, este un exemplu revigorant al unui brand de machiaj care chiar răspunde la ceea ce își doresc oamenii.