Ceremonia va fi una privată, în Idaho.

Actrița intră astfel într-un nou capitol personal. Schimbarea se vede în alegerea ei de a trăi momentul discret, cu familia apropiată și prietenii, departe de o apariție publică mare. Nunta ar urma să aibă loc sâmbătă, la proprietatea familiei lui Cody din Sun Valley, Idaho.

Liniștea din spatele poveștii

Pentru cine o urmărește de ani buni, pasul acesta spune ceva simplu și recognoscibil. Uneori, după 30 de ani, nu mai contează cât de vizibilă e povestea. Contează cât de liniștită se simte înăuntru. Relația dintre Emma Roberts și Cody John a rămas, de altfel, departe de ochii publicului încă de la primele zvonuri, apărute în vara anului 2022.

Actrița, fiica lui Eric Roberts și nepoata Juliei Roberts, a avut o viață amoroasă urmărită atent de presă. Mai ales în relațiile cu Evan Peters și Garrett Hedlund, tatăl fiului ei, Rhodes, care are cinci ani. Tocmai de aceea, ceremonia intimă din Idaho pare să meargă în direcția opusă expunerii cu care numele ei a fost adesea asociat.

Logodna a fost confirmată în iulie 2024, printr-o postare pe Instagram. Atunci, cum relatează Tmz, Emma Roberts a ales o formulă care i se potrivește perfect. O veste pe care voia să o controleze ea însăși, înainte să plece mai departe prin familie sau prin presă.

O alegere conștientă pentru un nou început

Când o relație continuă cu puține apariții publice, accentul cade pe protejarea vieții private. Iar când apare și un copil în ecuație, așa cum este Rhodes, prioritățile se pot așeza altfel. Mai puțin spectacol, mai puține explicații. Mai multă grijă pentru cercul apropiat.

Emma Roberts a ales o ceremonie mică, într-un loc de familie, într-un weekend care marchează o schimbare importantă în viața ei personală.