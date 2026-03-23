Una dintre cele mai iubite actrițe din România, Elvira Deatcu, a împlinit 54 de ani pe 22 martie. Cu această ocazie, a împărtășit fanilor un mesaj plin de optimism, făcându-și o promisiune fermă pentru anul care urmează.

O promisiune de ziua ei

Într-o postare pe rețelele de socializare, actrița a publicat o fotografie în care radiază de fericire. Iar mesajul care o însoțește este pe măsură: „La mulți ani mie! Am ales poza asta pentru că-mi râd și ochii și-mi promit c-așa voi fi tot anul!”.

A completat, cu o sinceritate debordantă, și motivul din spatele acestei alegeri: „(am auzit de prea multe ori «tu zâmbești, dar ochii, nu»)”.

Reflecții la 54 de ani

Dincolo de promisiunea zâmbetului, actrița a împărtășit o serie de reflecții profunde, decizii luate odată cu noua vârstă. Hai să vedem despre ce e vorba. „Am ales să nu mă mai analizez, dojenesc, compar, pentru că vreau să fiu mai înțeleaptă, măcar azi!” a scris ea.

Gândurile ei s-au îndreptat, firesc, și către cei doi fii, Luca și Filip. V-ați gândit vreodată cum se schimbă dinamica familiei când copiii devin adulți? Elvira Deatcu a descris cu emoție noua etapă: „Am ales să mă înduioșez până la lacrimi, pentru că Filip, de când e major – de zece zile – mă pupă și pe frunte și-și prelungește îmbrățișarea…”.

Despre fiul cel mare, Luca, a adăugat o mărturisire la fel de caldă: „Am ales să nu-l mai împovărez pe Luca cu fricile și panicile mele cele multe, pentru că e nedrept din partea mea (iar el e mai deștept și mai înțelept decât mama lui).”

ziua de naștere a fost un moment de bilanț și recunoștință: „Am ales să conțin recunoștința pentru tot ce sunt și ce am. Am ales să-mi rescriu din mesajele primite azi, ca să-mi rămână-n minte și suflet”.

De la învățătoare la actriță de succes

Puțini își amintesc poate că, înainte de a deveni o figură emblematică a teatrului și filmului românesc, Elvira Deatcu visa la o cu totul altă carieră. Voia să devină învățătoare. A absolvit Liceul Pedagogic și chiar a profesat timp de un an.

Destinul avea însă alte planuri.

A urmat apoi Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, pe care l-a absolvit în 1995, deschizându-și astfel drumul către o carieră impresionantă în actorie.

O carieră pe scenă și pe micul ecran

De atunci, publicul a putut-o admira într-o multitudine de roluri. Pe micul ecran, a făcut parte din distribuția unor seriale de succes uriaș, precum „Lacrimi de iubire”, „Cu un pas înainte”, „Pariu cu viață”, „Vlad” sau mai recentul „Clanul”.

Nici cinematografia nu i-a fost străină, jucând în filme ca „Legende pentru viață” sau „5 minute”. Iar pe scena teatrului, și-a confirmat statutul de actriță versatilă în spectacole memorabile precum „Gaițele”, „Livada cu vișini” sau „Alchimistul”.

Discreția, cheia unei căsnicii de durată

În plan personal, actrița este la fel de împlinită. Este căsătorită din 1999 cu Horea Nicorici, pe care l-a cunoscut încă din adolescență. Împreună au o familie solidă și doi băieți, Luca și Filip.

Dar, în ciuda succesului și a unei vieți de familie fericite, actrița a mărturisit că are o relație specială cu aniversările. E drept că preferă discreția, chiar și în momentele festive. „Nu agreez și nu-mi plac zilele de naștere”, declara ea cu ceva timp în urmă, arătând o latură mai puțin cunoscută publicului larg.