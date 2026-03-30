Ediția de duminică, 29 martie, a emisiunii Survivor România a adus o nouă eliminare. Loredana Pălănceanu, din echipa Războinicilor, a părăsit competiția după 12 săptămâni, dar nu a plecat acasă cu mâna goală, încasând o sumă considerabilă pentru parcursul său în Republica Dominicană.

Un duel dramatic la Războinici

Totul a pornit după ce Faimoșii au câștigat, pentru a șasea oară consecutiv, jocul de imunitate. Victoria lor a obligat echipa Războinicilor să intre la duel și să renunțe la un membru valoros. Confruntarea finală s-a dat între două concurente puternice, Ramona și Loredana.

A fost o luptă plină de tensiune.

Ambele s-au străduit din răsputeri să rămână în competiție, demonstrând o determinare de neclintit. Numai că, la final, Ramona a fost cea care s-a impus, câștigând ambele runde ale duelului și asigurându-și astfel continuitatea în concurs.

„Nu mă așteptam, nu îmi vine să cred”

Vizibil emoționată de victorie, Ramona a recunoscut că rezultatul a luat-o prin surprindere. „Nu mă așteptam, nu îmi vine să cred”, a declarat ea imediat după duel. Mai târziu, a oferit mai multe detalii despre starea sa de spirit dinaintea confruntării. V-ați fi gândit că se pregătea, de fapt, să plece acasă?

„Mi-am dorit foarte mult victoria pentru că sunt foarte implicată în această competiție, dar vă zic cu cea mai mare sinceritate că nu mă așteptam să câștig. Eram pregătită să plec acasă, cumva îmi acceptasem soarta, eram foarte relaxată, cumva parcă prevedeam că voi pleca, îmi pregătisem speech-ul de plecare”, a mărturisit Ramona.

Primele declarații ale Loredanei

Pentru Loredana (profesoara de matematică din echipă), finalul a fost, clar, unul trist. Cu lacrimi în ochi, ea și-a felicitat colega și a vorbit despre experiența trăită în junglă, una care, pe bune, i-a testat toate limitele.

„Și eu mi-am dorit foarte mult. Poate nu a fost seara mea sau nu am fost destul de determinată. Am vrut să câștig. Felicitări, Ramona! Ai fost mai bună în seara asta, mă bucur pentru tine. Este o experiență. Mi-am depășit limitele, am murit de foame, am trăit, m-am obișnuit să rezist cu atâția oameni două luni de zile. Credeți-mă, n-a fost ușor, înțelegeți și voi și eu vă înțeleg pe voi. Sunt tristă așa, voiam să rămân”, a declarat Loredana Pălănceanu.

Câți bani a încasat concurenta

Deși nu va mai lupta pentru marele premiu, Loredana Pălănceanu nu a părăsit competiția cu buzunarele goale. Pentru cele 12 săptămâni de rezistență în condițiile dificile din Republica Dominicană, concurenta a fost remunerată cu câte 1.500 de euro pentru fiecare etapă.

Iar un calcul simplu arată că suma totală pe care a câștigat-o profesoara de matematică se ridică la 18.000 de euro.

Dar dincolo de cifre, plecarea ei a lăsat un gol în echipă, lucru confirmat chiar de adversara sa din duel. Ramona a recunoscut că victoria a avut un gust dulce-amărui. „Sunt foarte tristă că pleacă Loredana pentru că știm ce înseamnă ea pentru noi”, a spus Ramona, vizibil afectată de plecarea colegei sale.