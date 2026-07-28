Două săptămâni după ce s-a uscat, buretele de bucătărie poate încă adăposti bacterii periculoase precum Salmonella enteritidis, E. coli și Staphylococcus aureus, arată o nouă cercetare din Germania. Un obiect pe care îl folosești zilnic poate rămâne, așadar, contaminat mult mai mult decât ai crede, chiar și când pare curat.

În bucătăria ta, schimbarea practică este simplă: buretele nu mai e genul de lucru pe care îl ții „până se uzează”. Bacteriile pot fi transferate pe alte suprafețe printr-o singură ștergere, deci igiena lui constantă este esențială.

Partea mai puțin vizibilă e și cea mai importantă. Cercetătorii germani au descoperit că bacteriile formează straturi protectoare lipicioase în interiorul bureților, iar asta îi face greu de dezinfectat. Pe măsură ce buretele este mai vechi, eficiența înălbitorului scade, deci un burete păstrat prea mult nu devine mai sigur doar pentru că este spălat din când în când.

Riscul nu ține doar de chiuvetă, ci de tot ce atinge buretele după aceea: blatul, mânerul frigiderului, masa, poate chiar tocătorul. Contextul nu este deloc abstract: subiectul contaminării cu Salmonella revine constant în știri, inclusiv prin alerte privind retragerea unor loturi de ouă contaminate din SUA și din alte regiuni, semn că acest patogen circulă constant în lanțul alimentar.

Există însă o alternativă mai sigură pentru spălatul vaselor. O cercetare din Portugalia, cum relatează Phys, a comparat bureții cu periile de spălat vase și a constatat că periile adăpostesc mult mai puține bacterii, inclusiv Salmonella, pentru că se usucă mai repede. Dacă vrei un schimb mic, dar util, aici merită început.

Bacterii periculoase: de ce buretele e o problemă

Dacă folosești încă buretele clasic pentru orice, primul pas este să îl schimbi mai des: o dată pe săptămână, nu doar când începe să arate rău. Între schimbări, are sens să îl dezinfectezi periodic pe parcursul zilei, tocmai pentru că bacteriile rămân în structura lui și pot ajunge pe alte suprafețe după o singură trecere.

Pentru zonele atinse de alimente crude, regula cea mai sigură este alta: nu ștergi cu buretele. Pentru scurgerile de la carne, pui sau pește, recomandarea este să folosești prosoape de hârtie de unică folosință, apoi să dezinfectezi zona. Aici se rupe, de fapt, lanțul de contaminare.

Alternative și cum să reduci impactul asupra mediului

Dacă te gândești și la sustenabilitate, merită să știi un lucru deloc glam, dar foarte concret: majoritatea bureților colorați sunt fabricați din plastic derivat din petrol, nu sunt biodegradabili, sunt greu de reciclat și eliberează microplastice în mediul înconjurător. Peria de vase vine, deci, cu un dublu avantaj: adăpostește mai puține bacterii și evită o parte din problema plasticului de unică folosință din bucătărie.