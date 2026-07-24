O infecție urinară avută cu doi ani înainte a fost legată de un abces cerebral la o femeie de 63 de ani, după ce bacteria Klebsiella pneumoniae a suferit mutații în interiorul corpului și a devenit hipervirulentă.

Consecința a fost severă: femeia a ajuns la spital cu pierderea bruscă a vederii la ochiul drept și dureri, iar medicii au descoperit că infecția ajunsese în creier. Față de o infecție urinară obișnuită, localizată în tractul urinar, aici bacteria s-a răspândit la distanță în organism, un salt mult mai periculos.

Pentru tine, partea importantă este alta decât raritatea cazului: o infecție comună poate să nu rămână comună dacă persistă. Povestea acestei paciente arată că o bacterie poate evolua în timp în același corp și poate deveni mai greu de oprit de sistemul imunitar.

Mutațiile bacteriene au condus la o formă periculoasă

Analizele genomice au arătat că bacteria din prima infecție urinară nu era identică cu cea găsită mai târziu. Între prima și a doua probă de urină, cercetătorii au identificat 66 de mutații, iar între a doua probă de urină și proba din creier au găsit doar 4 mutații. Asta sugerează că forma periculoasă apăruse deja în tractul urinar înainte să ajungă în creier.

Forma mutantă, găsită în a doua mostră de urină și în creier, avea o capsulă groasă și vâscoasă. Tocmai această schimbare o făcea mai letală și mai rezistentă la celulele imunitare. În același timp, bacteria se multiplica mai lent, adică plătea un preț în focarul inițial, tractul urinar.

Cercetătorii au dat un nume nou acestui fenomen, heterovirulență: o subpopulație bacteriană capătă virulență mai mare, cu avantajul de a se răspândi în corp, dar cu dezavantajul unei multiplicări mai slabe în locul de unde a pornit infecția. Cum relatează Arstechnica, ideea nu este că fiecare infecție urinară merge în această direcție, ci că organismul poate deveni locul în care bacteria se schimbă în timp.

Contextul medical contează. Klebsiella pneumoniae este cunoscută pentru capacitatea de a dezvolta o variantă metastatică, hipervirulentă, care se poate răspândi prin sânge și poate infecta ficatul, plămânii, ochii și creierul. În medicină este cunoscut și fenomenul prin care bacteriile evoluează în interiorul unui pacient pentru a supraviețui tratamentelor, numit heterorezistență. În acest caz, noutatea este virulența crescută apărută în interiorul corpului.

„Acest caz demonstrează capacitatea K. pneumoniae de a se disemina în interiorul unui pacient de la un rezervor clinic (urinar) la zone îndepărtate ale corpului și subliniază potențialul de apariție [a unor astfel de tulpini].”

Citatul aparține cercetătorilor și medicilor care au descris cazul în New England Journal of Medicine.

Semnalul de luat în serios când infecția revine sau persistă

Din cazul acesta, lucrul practic rămâne simplu: dacă o infecție urinară persistă sau revine, nu merită tratată ca un episod banal doar pentru că a mai trecut o dată. Aici, bacteria a rămas un rezervor clinic în tractul urinar timp de doi ani și, între timp, a acumulat mutații.

Iar motivul de atenție este foarte concret. Forma care a ajuns în creier era mai bine protejată de capsula ei groasă și vâscoasă, deci mai capabilă să scape de celulele imunitare decât forma inițială. Cu alte cuvinte, pericolul nu a venit dintr-un accident brusc, ci dintr-o evoluție lentă în interiorul corpului.

Despre starea neurologică și recuperarea vederii după tratament nu sunt oferite detalii. Se știe însă că infecția a fost eliminată cu antibiotice, pentru că toate tulpinile bacteriene identificate erau sensibile la acestea.

Pacienta a fost tratată cu succes cu antibiotice, iar toate tulpinile bacteriene identificate erau sensibile la acestea.