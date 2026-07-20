Dolce & Gabbana a lansat noua colecție Alta Gioielleria în Taormina, Sicilia, printr-un eveniment exclusivist, dedicat clienților și colecționarilor.

Săptămâna trecută, în Taormina, Sicilia, Domenico Dolce și Stefano Gabbana au prezentat colecția pe parcursul a trei zile, pentru aproximativ 300 de clienți. Scopul nu a fost doar să prezinte piese rare, ci să consolideze poziția casei pe piața înaltei bijuterii, într-un moment în care alte nume mari au ales evenimente separate pentru această categorie.

Strategia Dolce & Gabbana de unificare a colecțiilor

Strategia Dolce & Gabbana este clară. Brandul a ales să dezvăluie bijuteriile împreună cu colecțiile couture Alta Moda pentru femei și bărbați, sub aceeași direcție artistică. Față de Louis Vuitton și Dior, care au organizat anul acesta prezentări dedicate bijuteriilor în Marrakech și Veneția, casa italiană a mizat pe un univers unic. Aici, bijuteria nu apare ca accesoriu izolat, ci ca o extensie directă a esteticii couture.

Stefano Cantino (co-director executiv, numit în aprilie) a explicat importanța acestei abordări, potrivit Wwd.

„Unic pe piață deoarece oferă o viziune holistică și consecventă ca parte a unei singure experiențe și a unei estetici generalizate și puternic conectate la identitatea brandului. Colecțiile sunt interconectate între ele ca parte a unui singur univers.” -77% Set de bijuterii Casoli din oțel inoxidabil - Auriu Cumpără acum

Piesele din colecție sunt unicat și le realizează manual artizanii brandului în sediul din Legnano, la mai puțin de 20 de mile de Milano. Acolo se preiau și comenzile personalizate, made-to-order. Sursa nu precizează prețurile exacte ale pieselor și nici cât durează, în medie, onorarea unei astfel de comenzi.

Detalii despre execuția și materialele bijuteriilor

Execuția face diferența. Colecția include miniaturi din majolică ce cer luni de muncă și mai multe runde de ardere a emailului. Un exemplu este charm-ul în miniatură inspirat de Isola Bella, de la Marea Ionică. O astfel de piesă vorbește despre poveste înainte să vorbească despre statut.

Și selecția de pietre merge pe aceeași idee de opulență foarte italiană: turmaline, rubine, diamante, tanzanite, peridote, safire și perle Akoya. Motivele recurente trec de la inima de devoțiune și iconografia religioasă, cu Fecioara Maria și cruci, la natură purtabilă: scoici, flori, lămâi, fluturi.

Stefano Cantino a conectat succesul acestor colecții direct de povestea din spatele lor.

„Fiecare bijuterie provine din schița și ideea lor originală și povestea este un element cheie al fiecărei colecții, și foarte mult conectată la teritoriu. Clienții răspund bine la narațiune, sunt curioși și implicați.”

Paleta cromatică este, la rândul ei, un semn de identitate.

„Culoarea este cu siguranță un alt laitmotiv al colecțiilor.”

Cererea vine deja din mai multe piețe mari. Linia de bijuterii are o performanță puternică printre clienții din America de Nord și America Latină, în Asia, inclusiv din grupuri din China și Taiwan, iar mai recent și în India. Acest lucru contează, deoarece brandul împinge această categorie mai adânc în zona colecționarilor globali, nu este doar o lansare pentru imagine.

Cum urmăriți bijuteria ca expresie personală

Chiar dacă aceste piese stau în zona exclusivistă, direcția lor este ușor de citit și pentru ochiul pasionat de modă. Primul aspect este povestea. Aici, fiecare bijuterie pornește dintr-o schiță originală și dintr-o legătură clară cu teritoriul. Al doilea aspect este execuția. Miniaturile din majolică, lucrate luni întregi și trecute prin mai multe arderi de email, arată imediat diferența dintre decor și meșteșug.

Contează și felul în care culoarea și simbolurile sunt construite împreună. Turmalinele, rubinele, diamantele, tanzanitele, peridotele, safirele și perlele Akoya sunt puse în piese care duc mai departe aceeași lume vizuală: inimă de devoțiune, cruci, scoici, lămâi, fluturi. Privirea se oprește pe detaliu. Acolo se vede măiestria.

Linia Alta Gioielleria de la Dolce & Gabbana a fost prezentată pentru prima dată la Portofino, în iulie 2015, iar noua lansare din Taormina arată că brandul continuă să dezvolte această direcție în același format unitar, alături de colecțiile Alta Moda pentru femei și bărbați.