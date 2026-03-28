Chiar înainte de ora VIP, o coadă elegantă se formase deja la intrarea în Roll & Hill pentru Vogue Vintage Market. Înăuntru, Doja Cat, gazda zilei, a stabilit imediat tonul evenimentului, apărând într-o ținută ce amintea de universul Yves Saint Laurent din anii ’80, deși nu era în totalitate o creație a casei de modă.

Doja Cat, gazdă și clientă

Îmbrăcată într-o ținută cu umeri sculptați, piele neagră, mănuși albastru electric, un clutch asortat și un fes alb de paie, artista a pozat pentru fotografi. „Are un aer de YSL, chiar dacă nu e complet YSL vintage,” a spus ea. Iar Doja Cat nu a fost doar gazdă, ci și o clientă dedicată. Cu brațele pline, jongla cu o colecție tot mai mare de broșe (două proaspăt achiziționate), o pereche de catâri roșii Gucci și atâtea alte piese, încât o prietenă a trebuit să intervină pentru a o ajuta să le transporte.

Ce au ales vedetele

Piesele de la Vintage Market, curatoriate de Emma Chamberlain, Paloma Elsesser, Liana Satenstein și Amy Astley, plus o selecție masculină de la GQ, au avut câte ceva pentru fiecare. Emma Chamberlain, una dintre co-gazde, a avut o abordare diferită. Ea a purtat o jachetă scurtă din tweed de la Sandro, care lăsa la vedere mănuși lungi de piele, combinată cu blugi lejeri Double RL și o geantă fermecătoare fără etichetă, cu o oglindă încorporată în căptușeală. „Aleg lucrurile strict pentru vibe – nu-mi pasă de nimic altceva,” a mărturisit ea.

În schimb, Paloma Elsesser a optat pentru un tricot Gucci din era Tom Ford, cu o vestă de blană încorporată, o fustă sculpturală de la Junya Watanabe și cizme Chanel (create de Karl, a ținut ea să precizeze). La un moment dat, a avertizat o altă clientă care se uita la o șapcă neagră Miu Miu cu flori tridimensionale: „Sunt o persoană excentrică cu pălăriile – dacă nu o cumperi tu, o voi cumpăra eu.”

Dar Elsesser a plecat acasă cu altceva. Mai exact, cu o pereche de chiloți negri Prada și un maiou gri din colecția „flat” de la sfârșitul anilor ’90 a lui Martin Margiela. „Colecționez această colecție ‘flat’ de la Margiela,” a explicat ea.

Piese de colecție și momente unice

Atmosfera a fost electrică.

Spațiul pe trei etaje a vibrat de energie, iar standerele cu haine de arhivă, multe provenind de pe eBay, nu au rămas pline pentru mult timp. Piesele din garderoba Annei Wintour au atras o mulțime constantă, în timp ce editorii Vogue au gravitat aproape în unanimitate spre cămășile bărbătești Charvet, un articol vestimentar subtil care denotă o reală cunoaștere a modei. V-ați fi imaginat vreodată să vedeți pe cineva probând o rochie de muzeu? Ei bine, Alexis Novak de la Tab Vintage a alunecat într-o rochie Madame Grès din 1953, un moment aproape suprarealist. Din selecția GQ, o jachetă neagră din piele lăcuită de pe vremea când Raf Simons era la CALVIN KLEIN 205W39NYC s-a vândut aproape instantaneu.

Mai mult decât haine

Și vânătoarea de comori nu s-a oprit la haine. Colțul amenajat de Amy Astley a extins căutarea și în zona de decorațiuni interioare. Acolo, boluri Elsa Peretti pentru Tiffany & Co. stăteau alături de obiecte din sticlă de Murano în culori strălucitoare. La un moment dat, Paloma Elsesser s-a oprit din cumpărături, fascinată de un pește argintiu care s-a dovedit a fi un desfăcător de sticle. „Sunt obsedată,” a spus ea. Între timp, creatoarea de genți Kate Barton, ale cărei produse erau expuse la etajul principal, nu a trebuit să aștepte mult pentru a vedea una dintre creațiile sale găsindu-și un nou proprietar.

La începutul după-amiezii, un lucru era clar: la Vogue Vintage Market, trecutul nu zăbovește, ci circulă. Iar cum 100% din încasările nete sunt direcționate către CFDA/Vogue Fashion Fund și Centrul pentru Sănătate Mintală a Tinerilor de la NewYork-Presbyterian, fiecare piesă a purtat cu ea nu doar istorie, ci și un scop nobil.